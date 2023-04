CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Prime bocciature di queste regionali. Il Messaggero Veneto scoraggia l’elettore, scivolone planetario in prima pagina a urne aperte: “Crolla l’affluenza”. Pierluigi Molinaro verso l’elezione a sindaco di Forgaria.

Nel comune di Forgaria del Friuli il quorum è stato superato ieri sera: 814 votanti sulla soglia stabilita a 723. Oggi le urne sono aperte fino alle 15. E il dato in favore dell’unico candidato sindaco (serve il 50% + 1 dei voti), potrebbe rafforzarsi. Ora si attende solo lo spoglio e l’ufficialità per l’incoronazione definitiva di Pierluigi Molinaro. In quanto alla rassegna stampa dei quotidiani locali, va notato lo scivolone gigantesco del Messaggero Veneto (meno copie, più querele) rispetto all’affluenza di ieri. Se “Il Piccolo” mantiene un atteggiamento molto prudente sulle valutazioni dell’affluenza, il Messaggero Veneto, a urne aperte, stabilisce già l’esito dei votanti: “Regionali, crolla l’affluenza”. In realtà, se si legge il corpo dell’articolo all’interno del giornale, l’analisi è completamente asimmetrica rispetto alla prima pagina: “…il dato della domenica alle 23, è stato pari al 35,1% degli aventi diritto, in linea con quello di dieci anni fa” (quando si votava in due giorni e quando Serracchiani si attaccò al telefono per incitare le truppe del Pd alle urne il lunedì). Non è dato sapere se oggi alle urne si recherà il 10-15% degli elettori, resta il fatto però che un titolo come quello del Messaggero Veneto scoraggia coloro che avevano messo in agenda il voto di oggi.