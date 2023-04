LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Per il Carroccio l’autonomia differenziata è già in atto: A Udine i leghisti Salvini, Fontanini, Dreosto e Fedriga non cantano l’inno d’Italia.

Appena la conduttrice della serata di chiusura della campagna elettorale a Udine, ha annunciato l’ascolto dell’inno d’Italia, si è messo in moto lo spirito autonomista della Lega. Quasi uno sbrego istituzionale nei confronti degli alleati. E le linee di demarcazione erano ben visibili: Salvini, Fontanini, Fedriga e Dreosto sembravano su un altro pianeta.

Ecco la cornice: Il sindaco sorride, il ministro dà appuntamento ai suoi fans per il selfie di rito. Dreosto impassibile. Per converso, Vannia Gava, pur senza molta convinzione, canticchia la marcetta. Gli altri onorano la Patria come si deve: Compagnon con la mano sul cuore; Luca Ciriani con gli occhi al cielo; Antonio Tajani, da vero romano, è immerso nel suo ruolo; anche Sandra Savino, Trieste è storia, segue il brano di Mameli; Walter Rizzetto, Renzo Tondo e Francesca Tubetti fanno altrettanto. La Lega è tornata a spingere sul pedale dell’autonomismo.