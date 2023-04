TranelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Giorgia Meloni boccia i Benito Remix friulani. Evita il nido di comari isteriche. Giuseppe Pan: “Noi della Lega i videomessaggi li lasciamo agli altri”. Spuntano i nomi degli accoltellatori di Giau.

Giuseppe Pan, capogruppo della Lega per Salvini Premier del consiglio regionale Veneto e ospite d’onore alla festa di Alberto Budai a Gonars, riguardo all’assenza di Giorgia Meloni a Udine osserva: “Noi della Lega siano abituati ad andare in mezzo alla gente e nel territorio. I videomessaggi e le conferenze da remoto le lasciamo agli altri”. Questo il commento dell’esponente leghista veneto rispetto all’assenza del presidente del consiglio ieri sera nel capoluogo friulano. Comizio di chiusura del centrodestra in piazza XX settembre con un retroscena mondiale che lascerà lacerazioni profonde tra i vertici di Fratelli d’Italia Fvg: la presidente del consiglio, causa impegni con Mattarella (…) è stata costretta a rinunciare alla festa di chiusura della campagna elettorale. Il dato politico è clamoroso. La presidente del consiglio ha capito che forse era meglio starsene alla larga dal Friuli e dalla selva di vipere che si nascondo dietro le facce di dirigenti vecchi e nuovi spuntati in questa fase preparatoria. I tranelli con le foto fatte circolare ad hoc (il consigliere Leonardo Barberio fa nome e cognome di chi ha consegnato ai giornali la foto di Giau col braccio a paletta) per fulminare il candidato di Pasian di Prato, Marzio Giau, finito nella gogna dei quotidiani e Tv di centrosinistra (il quotidiano Domani e Piazza Pulita). Meloni non vuole intestarsi una performance al di sotto delle attese. Dalla Carnia non giungono buone notizia. Gli addetti ai lavori valutano la lista attorno al 18%. Fosse vero sarebbe una debacle clamorosa. A Udine città per le comunali la lista viene data al 16%. Nel collegio di Gorizia non oltre il 18. Restano i collegi di Udine-Trieste e Pordenone cui non sono stati resi noti aggiornamenti. In realtà nel backstage di piazza XX settembre i volti dei Benito Remix erano molto tesi. In quanto agli interventi dal palco, Fontanini si è intestato di tutto e di più. Antonio Tajani ha promesso che il Friuli sarà protagonista nel contesto dei Balcani. Fedriga ha ricordato gli impegnativi 5 anni, Salvini non ha mancato di criticare l’Europa: «L’Europa che vuole tutelare l’ambiente non può legarci mani e piedi ai cinesi. Perché l’Europa che vuole imporre le auto elettriche a tutti è una roba priva di senso, che licenzia in Italia e aiuta la Cina». Una curiosità. Mentre comiziava Meloni (“Ci saranno novità legislative in tempi brevissimi”), gli unici che l’ascoltavano erano Fontanini e Riccardi. Per il resto sul paco si rideva e si scherzava. Tondo, Compagnon, Ciriani, Salvini, Savino, Loperfido, Gava, Pizzimenti, Tajani, Ziberna, Menia, Tubetti, Dreosto, Rizzetto e altri. Cuore batticuore in Friuli. La lista “Fedriga Presidente” stravince la passerella delle bandiere. Assenti quelle di Forza Italia, malgrado la presenza di Sandra Savino e Ferruccio Anzit..