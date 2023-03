SaleGiuntale Exxx…Polzive!!! Raggiunto uno storico accordo fra sindacati e medici di base: +8 euri ad assistito. Aumentano i livelli essenziali di assistenza. Per Fedriga, Riccardi insostituibile alla sanità.

Un biglietto da visita incorniciato d’oro quello che la giunta Fedriga può presentare oggi a Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini in visita a Udine. Si chiude con misure straordinarie una legislatura complicata, difficile, ma che ha saputo tenere i nervi saldi anche di fronte alle emergenze. L’ambito che è stato più sollecitato in questi 5 anni è stato sicuramente quello della sanità intestato a Riccardi, assieme all’economia. Intervenire in tempi rapidissimi sul fenomeno richiedeva solo una grande esperienza. Devi sapere dove mettere le mani, altrimenti finisci male. Eppure, superato il periodo Covid, restava molto altro da fare per rientrare progressivamente nella realtà e presentare il perfezionamento di un progetto sanitario per i prossimi 5 anni. A partire dalle recenti misure che la giunta Fedriga ha approvato: l’accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale che stabilisce i criteri e le modalità per l’attribuzione della quota variabile del compenso per l’anno 2023, a conclusione delle trattative per la stipula dei nuovi accordi integrativi regionali (che disciplinano le forme organizzative dei Mmg nel ruolo unico dell’assistenza primaria). L’assessore Riccardi ha spiegato che la quota variabile del compenso, pari a 4,74 euro, venga integrata dalla Regione con la quota di 3,26 euro all’anno per assistito per un totale, quindi, di 8 euro ad assistito. La ragione del provvedimento è quella di favorire il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione e di consentire la verifica – in termini di equità, efficace e appropriatezza – che tutti i cittadini del Fvg ricevano le cure e le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (Lea). Recentemente, la Giunta ha preso in esame, sempre su proposta dell’assessore Riccardi, gli indirizzi di programmazione per gli interventi per il “Dopo di noi” per cui la nostra Regione è destinataria di oltre 1,5 milioni di euro per il progetti relativi al 2022. Sono provvedimenti importanti che mettono in evidenza l’impegno costante dell’assessore anche al termine della legislatura che hanno il significato di proiezione a lungo termine verso un lavoro di rifinitura dei prossimi 5 anni. Saldature importanti che tengono assieme una comunità molto eterogenea e che convincono sempre di più il presidente Fedriga a pensare alla riconferma di Riccardi alla sanità.