ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Il presidente del consiglio tira pacco a Udine. Fonte Ansa: Un impegno con Mattarella le impedisce di raggiungere i BenitoRemix. Puzza di bruciato. Cosa è successo in queste settimane? “Io sono Giorgia, Sono Una Madre, Sono Cristiana”.

La premier Giorgia Meloni, causa improrogabili impegni, non sarà a Udine per il comizio di chiusura, ma interverrà in videoconferenza. Lo annuncia l’Ansa. Meloni si è recata stamane al Quirinale dove ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il capo dello Stato Mattarella sui temi di attualità politica. Causa il protrarsi dei colloqui “il presidente del consiglio” non potrà recarsi a Udine per il comizio di chiusura. Parteciperà in videoconferenza. Cosa c’è di vero? Il retroscena ribalta la scena e c’è l’impaccio per alcuni candidati saltimbanchi e per la forzata candidatura contro “Io sono Giorgia…”.