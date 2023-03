AliceFenice Exxx…Polzive!!! Sarà la gnocchissima Mattelloni di Fratelli d’Italia, con Rolex al polso, a condurre l’evento con i big del centrodestra a Udine.

La conduzione della manifestazione, prevista per questo pomeriggio a Udine, sarà affidata all’addetta stampa di Fratelli d’Italia Alice Mattelloni. Sarà lei, giornalista televisiva e appassionata di Rolex (vedi foto con al polso un costosissimo modello “Daytona”), a presentare il presidente del consiglio Giorgia Meloni, i ministri Salvini e Tajani; il presidente Fedriga; l’onirevole Lupi e il sindaco uscente Fontanini. E’ la festa di chiusura di campagna elettorale che vede Fedriga e la sua “Fedriga Presidente”, rivelazioni di questa primavera 2023 e con proiezioni stellari per domenica. Il presidente uscente, favoritissimo contro Moretuzzo, Maran e Tripoli, viene dato attorno al 65%. Una curiosità. Salvini ha trascorso gran parte di quest’ultima settimana in Friuli. Il motivo della sua presenza a Nordest è legato al fatto che la Lega viene data a percentuali irriferibili, mentre la “cugina” pare essere più scoppiettante. Sorprendentemente in calo anche Fratelli d’Italia i cui vertici locali hanno dimostrato molta confusione nella preparazione e strategia elettorale. Fontanini sulle spine per via del ballottaggio. Se finisce al barrage la situazione per lui diventa complicata. Per avere idee più chiare: ore 17.30 in piazza XX settembre.