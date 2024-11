Anche se dagli uffici di via Lovaria a Udine, sede Procura, non trapela nulla, le ipotesi che le indagini degli inquirenti siano indirizzate sulle tempistiche dei soccorsi (Nue, Vigili del fuoco, Sores) e sulle prescrizioni del comune per l’accesso al greto del fiume, si fanno sempre più concrete.