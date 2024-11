SindacatoTitolato Exxx…Polzive!!! Dialogo, competenze e senso di responsabilità verso i lavoratori premiano UilFpl e Nursind. L’assessore Riccardi accoglie e condivide le richieste dei due segretari: Assicurati i pagamenti di premialità e maggiorazioni dei lavoratori di Asugi e Burlo Garofolo.

Quella di ieri è stata un gran giornata per le due sigle che da mesi e mesi incalzano, con l’arte della diplomazia e del dialogo, i vertici della sanità Fvg. I segretari generali di UilFpl Stefano Bressan e di Nursind, Luca Petruz hanno avuto un incontro molto costruttivo con l’assessore regionale Fvg Riccardo Riccardi. Al titolare della sanità i segretari delle due sigle hanno illustrato il dossier con le corpose richieste cui l’esponente della giunta regionale ha dimostrato una sorprendente disponibilità. Precedenza assoluta allo stanziamento delle risorse per l’anno 2025 in direzione Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (Asugi) e per l’istituto Burlo Garofolo (risorse che comprenderanno anche gli ultimi stanziamenti a favore delle due aziende), oltre alle risorse per tutte le altre aziende del sistema sanitario regionale. Inoltre, e questo sembrava un obiettivo impensabile da raggiungere fino a poco tempo fa, quello di dare continuità ai pagamenti di tutti gli operatori in relazione ai richiami in servizio, cambi turno, maggiorazione Tutor didattici. Ma il vero successo della trattativa è stato raggiunto nell’apertura da parte di Riccardi alle richieste delle due sigle rispetto all’organizzazione complessiva dell’area emergenza urgenza. Stefano Bressan e Luca Petruz hanno ricordato all’assessore l’urgenza di creare una regia centrale a livello regionale con una linea di finanziamento dedicata e la possibilità di un interscambio di risorse. Ancora oggi vi sono delle sacche di “privilegiati” in alcune aree rispetto ad altre; per tal motivo i sindacati hanno proposto all’assessore, che ha apprezzato il clima cordiale dell’incontro, la soluzione di una regia centrale a livello regionale con una linea di finanziamento dedicata e la possibilità di un interscambio di risorse. Nel dossier di UilFpl e Nursind era contenuto il pilastro delle istanze delle due sigle rispetto all’equiparazione degli istituti economici di tutte le aziende del nostro servizio sanitario regionale, in modo da creare una vera e propria uniformità stipendiale e di risorse per tutti i professionisti della nostra regione, questo porterà, come prospettato dall’Assessore, ad un tavolo di contrattazione regionale che coinvolgerà tutte le Aziende Sanitarie della Regione. Nessuna disparità di trattamento fra le diverse aree. E nemmeno sulla ripartizione del personale cui Riccardi ha dedicato la massima attenzione all’analisi delle risorse umane e dei carichi assistenziali in modo da incentivare, oltre alle risorse contrattuali, le aree e gli operatori che lavorano nelle realtà più disagiate e con carichi di lavoro maggiori delle altre. Un passo avanti in questa direzione significa superare l’inciampo della perequazione e del personale in sovrabbondanza in alcune aziende rispetto che in altre. L’assessore Riccardi, a proposito del Burlo ha ricordato che «Sarà valorizzato con il trasferimento nella nuova sede dell’Irccs nel comprensorio di Cattinara. Nella nuova sede è prevista la realizzazione di un nuovo campus universitari. Questo progetto dell’Università degli Studi di Trieste prevede la collocazione dei ricercatori dell’Irccs in strutture adeguate, favorendo l’integrazione tra ricerca e assistenza clinica». Smentite quindi tutte le voci di un ridimensionamento dell’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.