Tragedia a Portogruaro.

La notte scorsa, alle 3:40 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Venezia a Portogruaro per un un’auto finita nelle acque del fiume Lemene. Deceduti il conducente e 2 passeggeri. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto, una Bmw, abbia sfondato un cancello finendo nel fiume. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento hanno subito chiesto il supporto dei sommozzatori di Vicenza. Il personale del nucleo ha effettuato un sopralluogo subacqueo e agganciato l’auto, che è stata tirata su con l’autogrù con all’interno i corpi privi di vita di tre giovani come constatato dal personale medico del Suem. Tra le vittime, Gjeci Egli, un giovane di 26 anni di Portogruaro. Altin Hoti, 22 anni, kosovaro, anch’egli trovato senza vita nel veicolo e Giulia Di Tillio, 21enne. Anche lei, come gli altri, era di Portogruaro.