UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Nella provincia dove si vive meglio le lame volano come dischi volanti. Nuovo accoltellamento tra via Carducci e Aquileia.

Nella città capoluogo della provincia dove si vive meglio in Italia, le risse e gli accoltellamenti sono all’ordine del giorno. Forze dell’Ordine e Polizia Locale arresi alle incursioni improvvise e violente delle bande di stranieri che colpiscono e si menano da oriente a occidente con un rapidità incredibile. L’altro ieri un episodio si è verificato in via del Vascello, zona stazione dei treni, ieri sera in via della Rosta accanto al supermarket. Due i ragazzi rimasti feriti. Ambedue in modo non grave (foto dalla pagina Fbook di Telefriuli).