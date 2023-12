IlComandante Exxx…Polzive!!! Esibizione di divise militari alla proiezione del Film a Spilimbergo. Il ritorno dei BenitoRemix e dei tedeschi. Bufera in rete.

Martedì sera al Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo veniva proiettato il film “Il Comandante” di Edoardo De Angelis. Tanta retorica in un film “profondamente patriottico (…) di un carattere nazionale realmente eroico”. La serata è stata organizzata dall’associazione “il Circolo” col patrocinio del comune di Spilimbergo. Per onorare il film di Edoardo De Angelis, alcuni componenti del gruppo storico locale si sono presentati con le divise. Bruno Cinque, uno dei promotori, osserva: “Questa sera (martedì ndr) durante la proiezione del film “Comandante” abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici che fanno parte di un gruppo storico esibendosi con varie divise di soldati tedeschi, inglesi, italiani e partigiani !!”. L’esibizione non è passata inosservata tanto che nella zona ha creato molto rumore per via delle divise del tempo fra cui anche quelle dei tedeschi e dei BenitoRemix Italici. Il film narra dell’eroismo di un capitano della Marina italiana entrato nella Storia umana e collettiva. Pierfrancesco Favino dà corpo e volto a Salvatore Todaro che durante la seconda guerra mondiale salvò naufraghi “nemici”. .