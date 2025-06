TozziSuiMacozzi Exxx…Polzive!!! Marioooo molla il fiasco… A un convegno sul Tagliamento e sostenibilità organizzato dall’amministrazione di Lignano ha detto: “Non vorremmo mica sbarrare il corso del fiume per salvare “quellacazzo” di Latisana? A Palmanova, due anni fa, stessa minestra: “Latisana va spostata da lì”. Il sindaco Sette: “Non escludo azioni legali”.

Ha provocato un putiferio mondiale l’intervento del divulgatore scientifico Mario Tozzi con la sua Lectio Magistralis al festival sulla sostenibilità Lignano180°. Chi ha invitato il fenomeno? Sembra incredibile eppure è stata l’amministrazione comunale di Lignano ad organizzare il convegno. Un altro scivolone della giunta Giorgi-Donà. Il più irritato è il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette che in rete riporta la frase incriminata di Tozzi che ha indignato l’intera Comunità della Bassa friulana: «La frase di questo Tozzi è stata: «non vorremmo mica sbarrare il corso naturale del Tagliamento per salvare quella “caxxo” di Latisana!!…» Tutti hanno capito. «Da condannare la mancanza di rispetto per la nostra Comunità – aggiunge il sindaco – siamo indignati soprattutto perché questo attacco gratuito e strumentale, di pura propaganda, avviene nel sessantesimo anniversario dalla prima delle due esondazioni (1965 e 1966), che hanno provocato vittime, danni enormi e tragedie familiari». Il primo cittadino di Latisana fa sapere di: «Non escludere azioni legali anche perché lui lavora per la Rai. Era chiaro che avremmo assistito all’ennesimo attacco al nostro territorio; anzi, alle nostre comunità, ma mai avremmo pensato che Tozzi sarebbe arrivato a scagliarsi con veemenza contro Latisana, arrivando a dire: «Non vorremmo mica sbarrare il corso naturale del Tagliamento per salvare Latisana». Ma Tozzi non è nuovo a scivoloni del genere. Ed è recidivo su Latisana. Ma cosa gli hanno fatto? Due anni fa a Palmanova, in occasione del gran finale dell’edizione 2023 del festival internazionale e itinerante della conoscenza “dialoghi”, sempre Tozzi e sempre su Latisana ebbe a dire: “Latisana va spostata”. Il sindaco ricorda un increscioso episodio: «Dalla platea purtroppo è partito un applauso ed è un fatto gravissimo. Tanto più perché posto in essere da un divulgatore scientifico che lavora sulla tv di Stato, che la tv di Stato paga con i soldi di tutti i cittadini. A questi professionisti è richiesta un’etica di maggiore spessore».