LignanoNelPantano Exxx…Polzive!!! Con quali esempi concreti si presentava la città per il Festival della rigenerazione urbana? Col biglietto di benvenuto a Pineta. Cassonetti che traboccavano monnezza, avanzi di cibo, topi e zanzare. Turisti schifati. Basterà la tiritera sul cantiere di Terrazza a Mare per coprire il degrado?

E’ lo stampino della maggioranza che ormai, o per negligenza o per rassegnazione, non si preoccupa nemmeno di fornire ai cittadini il servizio di raccolta delle immondizie. Ha altro cui pensare. Ed è sorprendente visto che il comune è l’unico che vanta una società dedicata (Mtf dove il comune ha una quota dell’ 1% il cui presidente è Paride Cargnelutti, “premiato” da Fratelli d’Italia) che ha il compito di tener pulito il centro turistico. La foto è stata scattata ieri a Pineta arco Ginestra e su diverse vie. Proprio nel giorno in cui si è tenuto a Lignano un convegno su “La qualità dello spazio pubblico, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana come strumento per dare spazio alle persone e per vivere in modo nuovo la città”. Ma davvero coi cassonetti che vomitano monnezza si “vive in un modo nuovo la città”? Uno spettacolo disgustoso che ha indignato i turisti stranieri che ieri passeggiavano per Lignano. Ma ai vertici regionali, compreso l’assessore senza-deleghe Bin, basta il romanzo di Terrazza a Mare: “Il cantiere sott’acqua di Lignano è il più grande d’Europa”. Chissà. Intanto la rigenerazione urbana affoga in quintali di monnezza vomitata dai cassonetti ed esibita nel fine settimana. Anche questo un segno del tramonto della giunta Giorgi.