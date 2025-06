MigrantesDanzantes Exxx…Polzive!!! “Fuori dal coro” sgama i vertici della “Casa dell’Immacolata” di Udine. E’ confermato: Gli ospiti fanno come cazzoglipare. Entrano ed escono senza controllo. Figurazza atomica della dirigente della struttura: nega l’evidenza dei filmati.

In una delle ultime puntate di “Fuori dal Coro” è andato in onda un servizio sul contestato centro di accoglienza “Casa dell’Immacolata” di Udine. Ne è uscito fuori un affresco impressionante che rivela come funziona l’accoglienza in Friuli e che le lamentele del presidente della struttura (Vittorino Boem): “Non possiamo fare niente contro coloro che escono”. Ma se fate finta di non vedere? sono solo balle. E lo dimostra l’inviata di “Fuori dal Coro” che riproduce sotto il naso di una dirigente i filmati di ragazzini che saltano il cancello della struttura e se ne vanno per i fatti propri. Ma lei nega. L’inviata descrive: “Ho incontrato un ragazzo in centro che mi ha venduto del fumo. Gli ho chiesto di quale struttura facesse parte e lui mi ha detto di questa: Casa dell’Immacolata”. La signora ha risposto che “Questo è il suo pensiero!!”. L’inviata ricorda alla “dirigente”: Questi ragazzi che sono all’interno della struttura dovrebbero essere controllati. E ieri ogni 5 minuti i minori scavalcavano quel cancellino”. Pur di fronte all’evidenza delle immagini la responsabile continuava a ripetere: “Non è vero niente”. Figurazze atomiche. E questo conferma quanto vere siano le posizioni di coloro che ritengono “malata” la gestione dei minori non accompagnati a Udine in particolare alla Casa dell’Immacolata”. Perché ricevono fondi pubblici se non controllano gli ospiti?