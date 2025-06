TerzoMandatoSaharizzato Exxx…Polzive!!! Ciriani fa saltare le ambizioni dell’ex Senatore di rientrare a palazzo. Riunito d’urgenza il “gabinetto elettorale” a Martignacco. Angelucci, editore di Cerno minaccia i giornalisti.

Le recenti aperture di Fratelli d’Italia (ben due ministri: Lollobrigida e Ciriani) al terzo mandato di Fedriga hanno fatto saltare i piani ai promotori della discesa in campo dell’ex senatore Saro-Treccartaro che, attraverso lo schermo del direttore de “il Tempo”, cerca di riscattarsi dell’onta subita nel 2019 alla trattoria “Da Fratin” di Qualso, quando è stato “espulso” dalla maggioranza. L’operazione è funzionale al rientro “alla grande” nella stanza dei bottoni dell’ex senatore nella prossima giunta Fvg. I termini dell’operazione rimbalzavano ieri pomeriggio al “Villaggio Coldiretti” di piazza libertà a Udine. Che il Treccartaro accusi Fedriga di ingratitudine non è una novità e le pulsioni revanchiste aleggiano pesanti sul “gabinetto elettorale” di Martignacco. Cerno&Saro in regione assicurerebbero la sistemazione di parenti stretti e vecchi amici friulani in cerca di gloria. Ma l’imprevisto delle “aperture” di Fratelli d’Italia rendono il progetto molto complicato. Soprattutto dopo le parole del ministro Ciriani: “Non escludo un’intesa anche con Forza Italia”. (Fonte Messaggero Veneto). Sono giorni intensi anche sul fronte editoriale. Il gruppo Angelucci che edita “Libero”, Il Giornale” e “Il Tempo” è finito nella bufera. Cerno è prossimo (Fonte Primaonline) a passare alla guida de “Il Giornale” al posto di Sallusti. Nel caso andasse in porto la partita, Cerno sarebbe un candidato presidente della regione Fvg direttore de “Il Giornale”. Il quotidiano è finito nelle peste per il caso dell’editore Angelucci, l’imprenditore sanitario che fa affari con la regione Lazio. La posizione dell’imprenditore è viziata da un conflitto di interessi gigantesco. Angelucci è deputato della Lega e un’inchiesta di Piazza Pulita raccontava di come l’imprenditore avesse ceduto crediti sanitari della regione Lazio a un fondo speculativo. Che adesso rivuole indietro i suoi soldi. Li rivuole indietro perché sono state riscontrate parecchie irregolarità contabili e mancate autorizzazioni gravanti su una clinica del gruppo San Raffaele (del già presidente della regione Lazio Francesco Rocca). In ballo ci sono quasi 50 milioni di euri. Adesso la clinica di Velletri oggetto dell’inchiesta di “PiazzaPulita” e nonostante gli abusi, potrebbe riaprire. Possibile che per recuperare i suoi soldi dal servizio sanitario nazionale l’onorevole Angelucci possa stare al di sopra di leggi e sentenze? Ma la parte peggiore della vicenda è legata alla reazione dei giornali del gruppo Angelucci che si sono scatenati contro i giornalisti autori dell’inchiesta. Contro l’editore di La7 che ha osato lasciare la libertà di trasmettere l’inchiesta. Quindi un editore che dovrebbe affermare la libertà di stampa, la calpesta. Angelucci, appena è finito sotto la lente di ingrandimento ha scatenato i suoi giornali (Libero, Il Giornale e Il Tempo) contro i giornalisti di “PiazzaPulita” con accuse e minacce. Affari, Politica, Editoria nella regione Lazio governata da Francesco Rocca che era già presidente della Fondazione San Raffaele. Al “gabinetto elettorale” di Martignacco quale ruolo avrà l’editore della Lega Angelucci?