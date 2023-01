TossineElettorali Exxx…Polzive!!! Domani sera assemblea regionale dei grillini con la partecipazione di Conte. Il PD non è più tossico. A Sacile Centrodestra unito su Spagnol. A Martignacco spunta il nome del candidato sindaco per il centrodestra.

Domani sera, dopo aver limato le incrostazioni e fatto evaporare le schermaglie tossiche fra Serracchiani e Capozzella, il Movimento 5Stelle del Friuli Venezia Giulia riunirà gli iscritti in modalità remoto per definire il “percorso” verso le elezioni regionali del prossimo aprile. Il decalogo programmatico pare ormai uscito dal radar e non rappresenta più, per i grillini, una pregiudiziale rispetto all’accordo col Pd e i componenti l’alleanza che è formata da Patto per l’Autonomia, Alleanza Verdi Sinistra, Slovenska Skupnost, Open e Civica Fvg, convergente sul candidato Massimo Moretuzzo. Al vertice di domani sera parteciperà anche il presidente del Movimento Giuseppe Conte. Come riferiscono fonti dei 5Stelle Conte si limiterà ad ascoltare gli interventi senza aver la pretesa di influenzare le decisioni che ormai, al netto delle accuse tossiche fra Serracchiani e Capozzella, paiono confermare l’alleanza col PD. Una situazione piuttosto ingarbugliata che non è passata “in cavalleria” agli occhi di alcuni grillini che vedono i 5 stelle alleati col Pd in regione, a sostegno del candidato Moretuzzo e invece contro alle elezioni comunali di Udine, dove probabilmente, sosterranno il candidato sindaco Ivano Marchiol. Meno complessa la situazione per il centrodestra che ha risolto il problema di Sacile dove è stata sanata la frattura durata 5 anni fra Lega e Forza Italia. Martedì sera si sono incontrati i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Progetto Fvg, Fratelli d’Italia con le civiche: Viva Sacile e Civica per Sacile. E’ stato sancito l’accordo per la riconferma dell’uscente Carlo Spagnol candidato sindaco. Lo stesso Marco Bottecchia, delegato per la Lega, lo ha annunciato: “L’accordo c’è, Spagnol è il candidato sindaco di tutto il centrodestra riunito in città”. Un altro comune al voto ad aprile è quello di Martignacco alle porte di Udine. Dopo che l’uscente Casali ha deciso di candidarsi alle regionali con il Patto di Moretuzzo, il centrosinistra è alla ricerca di un candidato che raccolga l’eredità. Ieri sera c’è stata un prima riunione e i nomi scivolati sul tavolo sono quelli noti: Giancarlo Saro, Orzan, Stella, Pinzan. Ma sono solo nomi. Nulla di definitivo. Più concreto il versante del centrodestra il cui boccino è nelle mani di Fratelli d’Italia e di Catia Pagnutti. I Patrioti hanno puntato l’obiettivo sul presidente della Lega calcio Friuli Collinare, Daniele Tonino. Potrebbe essere lui, ma sono solo esplorazioni e tentativi. In ogni caso il centrodestra ha sempre l’asso nella manica che è quello di Zanor già sindaco per due mandati.