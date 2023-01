MoraleCividale Exxx…Polzive!!! Su ItaliaUno le studentesse spernacchiano gli autori dell’opuscolo antistupro. L’opposizione chiede le dimissioni di sindaco e assessore. Oggi gli studenti incontrano il sindaco.

Non si placa la polemica sull’opuscolo antistupro commissionato dall’amministrazione comunale di Cividale a un gruppo di esperti e distribuito nelle scuole. Dopo la ribalta nazionale di Italia Uno e i commenti dell’influencer Chiara Ferragni, la burrasca ritorna nella città ducale. I consiglieri comunali di opposizione, Fabio Manzini, Emanuela Gorgone e Alberto Contento, annunciano di voler presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Bernardi e l’assessore Catia Brinis per aver gettato «discredito e dileggio sulla comunità cividalese, avendo il sindaco usato ancora espressioni sarcastiche sui contenuti contestati dagli studenti». I tre fanno riferimento al servizio andato in onda su Italia Uno martedì scorso.

Intanto il Movimento studentesco ha concordato un incontro col sindaco per oggi alle 13.30. Il servizio di Italia Uno ha diviso certamente la città. L’inviato Alessandro Di Sarno ha intervistato Daniela Bernardi e due rappresentanti degli studenti. “Non si possono raccogliere determinati consigli in un libretto e distribuirli in una scuola come se non la fosse”. Ma il messaggio che passa, secondo le ragazze, è il seguente: “Tu stai buono…non provocare, perché sennò, se subisci violenza è solo colpa tua. Se una ragazza – proseguono le studentesse – vuole andare in giro in minigonna, lo può fare, perché ognuno dovrebbe essere libero di andare vestito in giro come gli pare. Dovremmo andare in giro fasciate per evitare di guardare negli occhi una persona?”.

L’inviato di Italia Uno raggiunge il sindaco che replica: «Parto dicendo che non tutti i mali vengono per nuocere. Se alcune frasi contenute nell’opuscolo hanno scatenato il dibattito sulla violenza contro le donne, ben venga che se ne possa parlare…».

Interviene anche l’influencer Chiara Ferragni, che su Instagram afferma: “In alcune scuole del Friuli – si legge nelle storie – è stato distribuito un opuscolo ‘antistupro’ che invita le ragazze a non mettere abiti ‘succinti’ per non provocare”. E ancora, “i consigli comprendono: evitare ‘sorrisi provocatori a sconosciuti’, ‘non indossare gioielli’, escludere abiti ‘troppo eleganti o vistosi’, ‘non guardare insistentemente l’altrui ragazzo/a’ ed evitare commenti. Molte delle indicazioni distribuite nelle scuole vengono date quindi alle donne, anziché far parte di una strategia di prevenzione che educhi gli aggressori”. Oggi alle 13.30 l’incontro chiarificatore.