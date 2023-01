ElezioniTensioni Exxx…Polzive!!! I Patrioti aprono la nuova sede a Monfalcone nel cuore della Lega. Sabato inaugurazione con Ciriani. Occhi puntati sul voto in Lombardia.

Dopo quella di Udine, Fratelli d’Italia apre una sede anche Monfalcone, città-baluardo della Lega. Il taglio del nastro è fissato per sabato alle 11, in corso del popolo 37. La città dei cantieri è strategicamente importante per i patrioti. E’ il cuore della Lega nell’isontino grazie al sindaco Cinsint ed è un’area cui i vertici si attendono un grande risultato alle regionali, soprattutto dal vice sindaco Antonio Garritani. Alla cerimonia sono attesi i vertici nazionali e regionali a partire dal ministro Luca Ciriani, i parlamentari Rizzetto, Francesca Tubetti e Luca De Carlo; l’assessore Fabio Scoccimarro e il padrone di casa Garritani. A pochi mesi dalle elezioni i Patrioti sono in piena bagarre elettorale. Per loro l’obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato di lista della coalizione alle regionali. Una prima indicazione potrebbe giungere dalle elezioni che si terranno in Lombardia fra circa un mese. Uno scenario decisamente a favore dei meloniani quello lombardo visti i chiari di luna degli alleati. Lo sfascio della Lega che, rispetto al voto regionale del 2018 (29%), Salvini è finito al 10%, Forza Italia dal 14,3%, a un mese dal voto, è precipitata al 7%. Per converso le ultime rilevazioni di Meloni raggiungono il 26%. Gli altri partiti: il Pd dal 19% galleggia al 15, la Lista Moratti posizionata sul 14% mentre Azione di Calenda è premiata del 13%. M5S non pervenuto. In Friuli si guarda con interesse a Ovest per tarare bene la campagna e predisporre le contromisure per evitare che nel parlamentino di piazza Oberdan il numero degli eletti di Fratelli d’Italia non sia così alto da “far ballare l’orso”. Da qui la soluzione tattica della Lista Fedriga che alcuni leghisti vedono come fumo negli occhi ma che si trasforma in una scialuppa di salvataggio formidabile per gli alleati e per l’assemblea consiliare. E’ ben vero che, non essendoci il traino nazionale delle elezioni politiche (vedi 2018), le regionali sono alla stregua delle amministrative e non basta il simbolo per far salire le percentuali ma serve personale con una buona dote di preferenze. E a Monfalcone, alle ultime amministrative, si sono visti eccellenti risultati.