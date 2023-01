OrgoglioFriulano Exxx…Polzive!!! Scoperta una discarica abusiva nel pieno centro di Pasian di Prato. Sindaco, assessore delegato e candidato ignorano e brindano in osteria.

Nella foto in alto il letamaio a cielo aperto fra le abitazioni, in basso il sindaco di Pasian di Prato (Ud) Pozzo con delega alla Polizia Locale, l’assessore all’ambiente Riva e il consigliere-candidato di Fratelli d’Italia alle regionali Giau. I tre se la ridono in osteria mentre a due passi dal comune l’immagine è da terzo mondo. Paradosso dell’indecoroso spettacolo va ricordato che fino a pochi mesi fa A&T 2000, la società di raccolta rifiuti per gran parte dei comuni friulani, aveva sede proprio a Pasian di Prato, il comune in cui è stata fatta la scandalosa scoperta. La discarica abusiva si trova in via Bonanni a pochi metri dal municipio, incastrata tra le case e vicinissima al plesso delle associazioni (rimaste a secco di contributi per il 2023). Nel deposito sono raccolti materiali ferrosi, plastica, cartoni, segmenti di amianto, resti di animali in decomposizione, topi, volatili e perfino un furgone rottamato. Un pericolo per la salute pubblica scandalosamente ignorato dall’amministrazione comunale. Per quale ragione, visto l’abuso e il pericolo, nessuno interviene? Le testimonianze del “Bièl Friùl” passano anche attraverso queste immagini che hanno impressionato coloro che da mesi e mesi passano davanti alla vergogna della discarica abusiva. Non sembra interessare la cosa al sindaco, assessore all’ambiente e consigliere-candidato. Friuli latrina d’Italia.