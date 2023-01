RaspMoro Exxx…Polzive!!! Fabio Di Lenardo è il nuovo direttore dell’Asp Moro di Codroipo. Dovrà salvare l’azienda da un buco spaventoso di 7,2 milioni di euri.

Sarà un incarico impegnativo, ma a favore del nuovo direttore generale dell’Asp Moro di Codroipo, gioca il suo curriculum di alto livello la cui esperienza passa perfino per la caserma Cavarzerani di Udine quando era sotto pressione per l’invasione dei migrantes. In quel periodo, amministrazione Honsell, Di Lenardo era direttore generale della Croce Rossa di Udine, poi sono arrivati gli incarichi nel Comitato Nazionale, infine ai vertici di un’azienda farmaceutica e, da metà gennaio, direttore generale dell’azienda di servizi alla persona di Codroipo. Il commissario straordinario Salvatore Guarneri aveva richiesto al Direttore Federica Gregoris di predisporre la pubblicazione dell’avviso per il conferimento dell’incarico. Le domande, pervenute entro il termine del 6 gennaio 2023, erano state 8 di cui 4 risultate non idonee. L’attività istruttoria per la nomina del nuovo direttore generale si è conclusa il 13 gennaio. La durata dell’incarico del nuovo direttore è agganciata a quella del commissario straordinario. Secondo i valutatori, Di Lenardo “possiede i requisiti professionali ed esperienziali maggiormente attinenti a quelli necessari e utili a ricoprire l’incarico”. In realtà il nuovo direttore generale, dovrà faticare, se bastano, le canoniche sette camice per risanare i disastrati conti dell’azienda. Nei mesi scorsi sono arrivare diverse lettere di fornitori che minacciavano decreti ingiuntivi per crediti non saldati, tant’è che il commissario Guarneri ha dovuto porre in essere misure necessarie a ripianare la perdita di esercizio e costretto a certificare come “impignorabili” i beni mobili ed immobili dell’Asp. La complessiva situazione debitoria dell’azienda ha raggiunto i 7milioni e 200mila euri. Il primo finanziamento da parte della regione, a parziale copertura del dissesto, è giunto alla fine dello scorso anno e quantificato in 4 milioni e 200 mila euri. Per questo motivo il commissario è stato costretto a conferire lo stato di impignorabilità ai beni dell’azienda. E’ questa, forse, la ragione per cui un anno fa, il direttore precedente, Battiston, aveva dato improvvisamente le dimissioni. Una situazione ingarbugliata e condotta grazie alla copertura dell’ex sindaco di Codroipo Marchetti, in odore di candidatura con Fratelli d’Italia alle regionali, poiché, pare che in alcune assemblee di Cda, la sua presenza fosse quasi costante. Patrioti infetti, regione malata.