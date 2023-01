PrimaUdine Exxx…Polzive!!! Bertossi si smarca dalle comunali ma lancia clamorosi segnali di apertura al centrodestra: “Sosterremo Fedriga. A Udine De Toni troppo sbilanciato a sinistra, se vince lui Udine sarà emarginata, finirà in un angolo”

La coalizione che ha ottenuto un lusinghiero risultato alle comunali di Udine di 5 anni fa (7,8%), fa un passo indietro, non parteciperà alle prossime elezioni. Ma solo formalmente poichè il leader di “Prima Udine” lancia un chiaro segnale di sostegno al centro destra. Addirittura, indirettamente, di appoggio al candidato sindaco Fontanini. Spiega Enrico Bertossi: «non capiamo quali vantaggi avrebbe Udine con la vittoria di un sindaco di sinistra finendo all’angolo e isolata dal governo nazionale, dalla regione e nei confronti di Trieste, Gorizia, Pordenone, Monfalcone, Tolmezzo, Lignano, Cervignano, Cividale, Latisana, e via dicendo, tutti governati dal centrodestra». Il leader di Prima Udine punta il dito sulle modalità in cui in centro sinistra è giunto alla scelta dell’ex rettore: «le condizioni per vederci alleati dovevano essere un programma chiaro e concreto impegnativo per tutti, senza riferimenti a schieramenti di centrosinistra, senza coinvolgere Udine nei giochi di partito regionali, adottando un metodo democratico per la scelta del candidato coinvolgendo i cittadini attraverso le primarie. Venendo meno tutto questo – rammenta Bertossi – non intendiamo affiancare chi si è assunto la responsabilità di imporre alleanze e candidature avendo nulla o poco a che fare con la città, dando strumentalmente credito a sigle e associazioni che a quanto pare non si presenteranno nemmeno con una propria lista, come ampiamente prevedibile». Detto delle modalità e della criticità di una candidatura troppo sbilanciata a sinistra, Prima Udine osserva: “A livello regionale sosterremo con convinzione il presidente Fedriga, candidatura autorevole e credibile”. Infine il riassunto del mandato: “In questi cinque anni Prima Udine ha onorato gli impegni presi con gli elettori lavorando con assiduità e competenza sui problemi per il bene della città e non per utilità elettorali. Non abbiamo mai fatto opposizione ideologica e su sicurezza, polizia locale e utilizzo dell’esercito in ausilio alle forze dell’ordine abbiamo sempre votato con la maggioranza. Lo Statuto comunale è passato grazie ai nostri voti e il nostro emendamento sulla famiglia ha risolto una situazione parecchio complicata. Sulle mense scolastiche abbiamo dato sempre pieno sostegno al nuovo assessore che ha risolto i problemi denunciati dai genitori”.