ElezioniTensioni Exxx…Polzive!!! Replica veneta in Friuli per Lega e Lista del presidente. Il Carroccio accelera. Si cercano donne da mettere in lista. Conte dà il via libera all’alleanza dei 5Stelle con Moretuzzo.

In caso come questi, in cui la Lega non è ai massimi come 5 anni fa, la Lista Fedriga diventa un àncora di salvezza ai fini contabili per stabilire i rapporti di forza all’interno della coalizione. Sia Fedriga che Dreosto concordano sul fatto che un esito al di sotto delle aspettative per la Lega “classica” potrebbe essere compensato dalla Lista del presidente. Per questo motivo la civica dovrà dotarsi di una “trazione” il più possibile leghista. Fra i nomi che rimbalzano, oltre ai vari Bernardis, Tosolini, Callari, Roberti, Mazzolini, Moras, Polesello, spunta anche quello di Maddalena Spagnolo. Il buon risultato della civica andrebbe a compensare o mascherare quello della Lega. Nessuno potrebbe smentire visto che Fedriga è un uomo di punta del Carroccio. Poi ci sono coloro che riconoscono la validità del progetto di sintesi e che contribuiscono a portare un significativo valore aggiunto alla formazione. Per Udine: Edy Morandini, Mauro Di Bert, Giuseppe Sibau, Moreno Lirutti, Luca Ovan, il neo presidente di A&T 2000 Alberto Rigotto. A Gorizia, Silvia Paoletti. A Pordenone Carlo Bolzonello. A Trieste Alessia Rosolen e Carlo Grilli. In queste ore gira voce di un possibile interesse per l’ex grillina Sabrina De Carlo (“Se il presidente mi chiamasse mi metterei a disposizione con piacere”). In Alto Friuli si cercano i candidati da affiancare alla possibile candidatura di Mazzolini. Questo fine settimana dovrebbero riunirsi i vertici della Lega per definire i nomi dei candidati che resteranno fedeli al simbolo di Salvini.