TossicoFriuli Exxx…Polzive!!! Guido Nardini nella morsa del Pd della giunta Serracchiani: Nel 2016 concessi 101 mila euri dei contribuenti friulani a fondo perduto all’azienda austriaca Kronospan.

Nell’epoca in cui il Pd di Serracchiani, che oggi sostiene Nardini sindaco di Codroipo, guidava la regione, la direzione centrale attività produttive e cooperazione pilotata dall’assessore Bolzonello, assegnò un contributo agli austriaci della Kronospan di 101.478 euri per un non meglio precisato progetto denominato “Kronosdoor”. Una ricerca (101 mila euri per una ricerca…), pianificata e pagata da pantalone per acquisire know how per lo sviluppo di un nuovo concept di porta. Il finanziamento rientrava nel Por Fesr, ovvero le scelte e le strategie tecniche frutto di condivisione tra organi politici della Regione Friuli Venezia Giulia. L’impegno di spesa era stato concesso nel 2016 e doveva realizzarsi presso la sede di San Vito al Tagliamento (Pn) nel periodo dal 16/01/2017 al 15/10/2018. Gli austriaci hanno, ovviamente, ringraziato il Pd di Serracchaini e Bolzonello per tanta inaspettata generosità. I friulani un pò meno visto l’elevato importo concesso per una semplice ricerca sullo studio di una porta. In realtà, e viste le sconfitte subite dal PD il 12 giugno scorso in Friuli, sia Serracchiani che Bolzonello si sono stranamente tenuti alla larga dal Medio Friuli pur rivestendo, nel partito, ruoli di primo piano. Nardini, a parte Shaurli, non ha stimolato l’interesse della deputata friulana, colei che ha governato la regione dal 2013 al 2018. Ed è strano giacché al Pd resta ben poco di queste amministrative e la macchia di un contributo da 100mila euri a fondo perduto assegnato alla Kronospan per una discutibile ricerca non sono un’ottima credenziale da rivendicare di fronte agli elettori. Perdere Codroipo sarebbe un trauma difficile da superare. Eppure la questione è doppiamente seria: un legame stretto fra il PD e la Kronospan (ex sindaco di San Vito Di Bisceglie e l’ex assessore regionale Sara Vito) e la sconsiderata richiesta danni (600mila euri) avanzata dalla multinazionale austriaca contro i vertici del Comitato ABC che si oppongo all’ampliamento dello stabilimento. Le conseguenze sarebbero tangibili anche per Codroipo: aumento di traffico e dei camion sulla rete viaria, aumento delle Pm10 e i fumi delle ciminiere che vomiteranno la polvere sopra le teste dei friulani. Il Pd, sempre in prima fila nelle manifestazioni pro ambiente, scivola sulla buccia velenosa della Kronsopan a un chilometro da Codroipo. Il candidato Nardini a Codroipo è il portabandiera del sodalizio.