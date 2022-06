MaranoPantano Exxx…Polzive!!! Qual’è il paese degli esercenti più ricchi del Friuli? Alle 21.30 del sabato sera la cucina dei ristoranti è già chiusa.

Vani, inutili, sprecati, ignorati. Sono gli sforzi dell’assessore regionale Sergio Bini che ha profuso in questi anni per il settore del turismo e della ristorazione. Ieri all’inaugurazione della 7. edizione di Buy Fvg, la Borsa del turismo del Friuli Venezia Giulia, il leader di progetto Fvg ha rimarcato che: “Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad un grande salto di qualità nell’offerta turistica. Lo dimostrano i numeri di una stagione partita alla grande, con il mare a trainare il comparto e il ritorno in massa dei turisti austriaci. Lo dimostrano i quasi 500 mila crocieristi che approderanno a Trieste e Monfalcone e troveranno ad accoglierli esperienze dedicate, grazie ad accordi specifici con le compagnie di navigazione”. Un elenco scintillante che si scontra con uno dei borghi più suggestivi della regione Friuli: quello di Marano. L’assessore esorta gli operatori economici a fare di più e meglio ma, nella città dalla raffinata impronta architettonica veneziana, le sue parole restano inascoltate. Rifiutate. Il sabato sera, dicesi sabato sera, i ristoranti chiudono la cucina alle 21.30; altri alle 22. Le testimonianze giungono da un gruppo di ragazzi di Conegliano che ieri sera ha assistito a “BorghiSwing”, una rassegna musicale di alto livello arricchita quest’anno dalla partecipazione di Antonio Onorato (chitarrista del compianto Pino Daniele) accompagnato alle percussioni da Maurizio Pagnutti. Le calli di Marano straboccavano di gente e nelle piazzette si esibivano i musicisti dello swing, una combinazione formidabile per far notare l’ospitalità maranese. Nulla da fare. Alle 22 almeno 4 ristoranti del centro storico si sono rifiutati di rifocillare i turisti. La risposta degli esercenti è stata disarmante: “La cucina è chiusa”, ma ancor più sorprendete è stata quella di un storico ristoratore del posto: “La cucina chiude alle 21.30”. C’è solo una ragione per cui i locali a Marano, il sabato sera, chiudono alle 22: il centro lagunare è il paese degli esercenti ormai arrivati e, buon per loro, arricchiti.