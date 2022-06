BallottaggioPerAssaggio Exxx…Polzive!!! Saldo positivo per il centrodestra in Fvg. Da domani fanali puntati sul 2023. Prende forma il telaio della lista del magnete Fedriga.

Al netto di Codroipo, Azzano Decimo e Gorizia, il saldo di questa tornata elettorale per il centrodestra sarà positivo. Oltre ogni previsione. La vittoria in comuni pesanti (Cervignano) e risultati clamorosi (Monfalcone), ha alimentato il propulsore della coalizione impegnata a concepire una proposta politica innovativa di respiro nazionale. Resta un dubbio: quello dell’election day 2023 che, da quanto si è capito via rumors del Viminale, il ministro avrebbe suggerito di rinviare le elezioni politiche di un paio di mesi, da febbraio a maggio. Sul punto, Giorgia Meloni – Gorizia 10 giugno – è stata chiara: “Non se ne parla nemmeno, se così fosse, chiederò un incontro col capo dello stato”. In realtà, nell’entourage di Fedriga, la proposta non è stata neppure sfiorata, anzi, la campagna elettorale dei ballottaggi è stata utilissima per avviate le prime consultazioni (negoziati affidati a Bini e Riccardi, scuola trasteverina) con i probabili candidati da inserire nella “Lista del Presidente“. Target minimo d’ingaggio richiesto: 500 voti. Una soluzione “presidenziale” di stampo europeo destinata a riportare alle urne l’impressionante deriva astensionista. Nessuna concorrenza con la Lega o con Forza Italia. La novità sta proprio nell’indiscussa trasversalità del magnete Fedriga che rispecchia l’agibilità politica di Anna Cisint (72%). In tal caso, se prendesse corpo l’ipotesi Patuanelli (Vedi MV di oggi), il presidente potrebbe attirare a sé i numerosi insofferenti del centrosinistra a un accordo coi grillini. In merito alla “Lista del Presidente” iniziano a spuntare nomi di alto livello che saranno diffusi ufficialmente verso la fine di ottobre. Tuttavia non è difficile individuare negli uscenti di “ProgettoFvg Una Regione Speciale” come primi candidati. A loro andranno aggiunte le novità che rimbalzano dal pordenonese dove si fa insistentemente il nome di Carlo Bolzonello, fratello dell’ex vice presidente e l’attivissima Elisa Palù; nel goriziano il compito di profilare la squadra è affidato al riconfermato sindaco di Cormòns, Roberto Felcaro, In Alto Friuli, dopo la sconfitta di Bergagna a Buja (poteva essere un probabile candidato), gli occhi sono puntati sul gemonese oppure a un clamoroso nome proveniente dalla conca Tolmezzina. Il periscopio a Trieste è affidato a Giorgio Cecco, mentre a Udine il lavoro di Moradini, Di Bert e Sibau viaggia a velocità supersonica. Ed è spuntato anche il nome di un notevole amministratore della bassa friulana (1.000 voti di base) capace d’intercettare il vuoto geopolitico dell’area. Nel lignanese, dopo la vittoria alle comunali, c’è solo l’imbarazzo della scelta. La base è buona è le proiezioni fanno mancare il sonno agli alleati. In questo senso i tremolii si avvertono in casa Lega giacché, esplorando il pordenonese, la situazione dovrebbe essere questa: Ivo Moras, Dorino Favot e Stefano Zannier saranno le teste di serie. Con loro Simone Polesello, Stefano Turchet e Alfonso Singh. In partita potrebbe entrare anche il commissario provinciale della Lega Marco Bottecchia. Nel collegio Friuli-Udine la partita è più complicata e serve una pagina dedicata solo al tema. Dopo i ballottaggi.

Sullo sfondo s’intravede la fiamma di Fratelli d’Italia che, a parole, rifiuta l’election day ma in cuor loro i friulani non aspettano altro che il traino delle politiche per salire sul trono.