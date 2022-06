LampiElettorali Exxx…Polzive!!! Centrodestra campione d’estate: Ziberna Conte di Gorizia; Piccini sul trono ad Azzano Decimo; Codroipo passa al centrosinistra di Guido Nardini.

Col 52,23% dei voti, Ziberna conquista per la seconda volta la fiducia dei goriziani e si conferma sindaco della città isontina. Laura Fasiolo non è andata oltre un dignitoso 47.7%. Dalle spericolate idee sulle piste ciclabili, alle varianti urbanistiche, ai documenti contabili votati al fotofinish e con una maggioranza che volava sulle montagne russe, il Zibernone isontino porta a casa una vittoria dal pesante significato elettorale. Il centrodestra si presenterà alle prossime regionali con in mano ben 4 carichi di briscola: Gorizia; Udine; Pordenone e Trieste. Volendo si potrebbe aggiungere Monfalcone… Cervignano…Tolmezzo… Lignano…

Per Ziberna la vittoria è stata netta, malgrado la sinistra fosse riuscita a trovare la quadra sull’ex senatore Fasiolo cui si era unito anche l’ex assessore Devetag. Nel pordenonese, Massimo Piccini strappa la vittoria a Guin, 61,15% a 38,85% e il centrodestra si riprende il comune dopo la lunga parentesi di Panontin e Putto. Nel comune della provincia pordenonese, il centrodestra correva diviso. Una prova di forza del capogruppo Ciriani che ha costretto Bortolus, candidato di Lega e Forza Italia, ad andare da solo ed ha mancato l’accesso alla finale. La vittoria di Piccini è tenuta sotto osservazione soprattutto dalla componente di Fratelli d’Italia dell’area udinese, notoriamente in rapporti spigolosi con Luca Ciriani.

L’esito di Azzano Decimo è curioso se visto dalla finestra centrodestrista: la vittoria di Massimo Piccin va a controbilanciare il risultato di Prata di Pordenone di 15 giorni fa dove la candidata della Lega, Katia Cescon, aveva sconfitto Daya De Nardi, l’aspirante sindaco di Fratelli d’Italia. Anche a Prata di Pordenone il centrodestra si era presentato diviso.

Infine Codroipo, la macchia della coalizione: Ha vinto meritatamente e agevolmente Guido Nardini forte dei 11 anni incolori timbrati da Fabio Marchetti (Asp Moro, sicurezza, segretario comunale, addizionali); la sinistra si riprende il centro del Medio Friuli senza un grande sforzo, sfiorando addirittura la vittoria al primo turno. Impossibile recuperare 7 punti con 30 gradi all’ombra e a fine giugno. E’ finita con Nardini che ha raccolto il 58,87% dei voti contro il 41,13% del candidato del centrodestra. Purtroppo a Codroipo è stata colpevolmente rifiutata la fioritura di un progetto politico sperimentale che stava per saldarsi con le diverse anime democratiche liberali e democratiche progressiste del Medio Friuli. Il capoluogo rischiava di diventare anticipatore di ciò che avverrà in Italia alle prossime politiche. E forse in regione, qualora andasse in porto la soluzione Patuanelli per il centrosinistra ventilata in questi giorni. Va detto che un’ipotesi di candidatura questo tipo allontanerebbe quella componente moderata dei progressisti che vede come fumo negli occhi un accordo con i grillini. Alcuni esponenti locali hanno già respinto la proposta al mittente.

In ogni caso con Gorizia e Azzano Decimo in tasca, la coalizione può cullarsi su questi storici risultati delle amministrative 2022. Campione d’estate.