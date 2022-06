Aborto. Cos’ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti.

Non è vero che la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America vieti l’aborto negli USA. La Corte Suprema USA non ha espresso giudizi sulla legittimità o meno dell’aborto. Ma ha ripristinato un principio: il diritto costituzionale di ogni singolo Stato federale USA, come accade con la pena di morte, le tasse, i dazi sulle importazioni, le imposte indirette, la difesa comune, come pagare i debiti pubblici e quant’altro (hanno la più grande autonomia eccetto pochi temi come la politica estera), a decidere autonomamente sulla tematica. L’aborto è tema degli Stati federati che hanno piena autonomia sulle questioni etiche e di vita delle persone. La sentenza della Corte conferisce ai singoli Stati il ​​potere di stabilire le proprie leggi sull’aborto senza preoccuparsi di entrare in conflitto con la sentenza “Roe contro Wade”, che per quasi mezzo secolo aveva consentito l’aborto durante i primi due trimestri di gravidanza limitando l’ingerenza statale