CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Vertice questo pomeriggio a Lignano per definire i nomi della giunta Giorgi. A Cervignano la giunta profilata.

Venerdì 1°luglio è convocato il primo consiglio comunale del neo sindaco Balducci. Per quella data il primo cittadino dovrebbe comunicare i nomi della giunta che dovrà amministrare i prossimi 5 anni. A giudicare dai risultati elettorali, in termini di preferenze della lista “La città Possibile”, i più votati sono stati: Alberto Rigotto con 316 preferenze; Laura Centore, 210 e Barbara Nalon con 150. Come sarebbe naturale, il nome del vice sindaco dovrebbe scaturire da una di queste tre persone che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia la faccenda non è di semplice soluzione. Alberto Rigotto, visti gli impegni professionali, ha già declinato la proposta del gruppo e del sindaco Balducci e inevitabilmente si ripegherà sul nome delle due candidate più votate. Sono in corso trattative per convincere Laura Centore ad accettare la carica. in ogni caso, almeno per Cervignano, il problema delle quote rosa non si pone visto che l’esecutivo dovrebbe essere composto da 7 assessori.

Più fluida la situazione a Lignano. La neo eletta Laura Giorgi ha convocato per mercoledì 29 giugno il primo consiglio. I nomi della probabile giunta sono i seguenti, oltre al sindaco: Manuel La Placa, Giovanni Iermano, Massimo Brini, Marina Bidin e Alessio Codromaz. Sono in corso le verifiche sulle quote rosa per la bilanciatura sull’eventuale settimo assessore e l’incastro di Prati-Falcone con Massimo Brini. Questa soluzione potrà essere percorsa solo in un secondo tempo vista la necessità di completarla con una quota rosa. In tal caso Brini potrebbe anche fare un passo indietro.