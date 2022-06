Delinea: Pubblicata la legge “Salvamare”.

Pubblicata la legge “salvamare” a tutela dell’ecosistema marino

È stata recentemente pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge “SalvaMare”, 17 maggio 2022, per il risanamento dell’ecosistema marino. Oltre a sensibilizzare la collettività sul tema ecologico, incoraggia la diffusione di modelli di comportamento virtuosi per prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Tra le novità introdotte, i rifiuti accidentalmente pescati in mare da pescatori o conducenti di natanti verranno conferiti tra i rifiuti nell’impianto portuale di raccolta, a fronte di un compenso per il comandante del natante soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento.

La stessa legge prevede anche la realizzazione di attività educative nelle scuole volte a rendere gli alunni e gli studenti più consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente ed introducendo l’educazione ambientale. Delinea.