MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! I centristi di Tondo-Lupi perdono il consigliere a Monfalcone. Il bengalese Sarkar va nel misto.

I centristi di “Noi con l’italia” di Tondo-Lupi perdono il consigliere comunale eletto a Monfalcone e sperano nella vittoria di Ziberna al ballottaggio di domani per piantare la bandierina moderata sull’Isonzo. In caso di vittoria del forzista, entrerebbe in consiglio Arianna Bellan, ma è un risultato al di sotto le attese. Per l’intanto, il bengalese Jahangir Sarkar, salito agli onori delle cronache nazionali per le brutali minacce annunciate contro chi, della comunità bengalese di Monfalcone, avesse votato per la Morsolin, ha diramato il comunicato stampa in cui ha confermato di voler restare in consiglio e di non seguire i consigli di Tondo e Lupi che volevano si dimettesse (eletto con 58 voti). Anzi, Sarkar ha riferito che non farà parte della maggioranza e che siederà fra i banchi del gruppo misto. Un colpo basso inaspettato per la formazione di Noi con l’Italia che confidava nelle dimissioni di Sarkar per far spazio al più “fedele” Domenico Arrisicato, primo ddei non eletti. Nulla da fare. Sarkar è stato irremovibile, ed ha provocato una piccola incrinatura nel telaio centrista di “Noi con l’Italia” per via della lista che Tondo sta cercando di assemblare per le regionali 2023. Ora non resta che sperare nella vittoria di Ziberna. In caso di esito favorevole entrerebbe in consiglio la Bellan che farebbe il paio con Martini a Trieste. Resta il vuoto a Monfalcone determinato dalla scelta del bengalese Sarkar.