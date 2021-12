TorviscosaViscosa Exxx…Polzive!!! Il TAR accoglie il ricorso di Enrico Monticolo: Riconteggio dei voti. Sospesa la giunta di Marco Turco.

Il Tar di Trieste ha accolto il ricorso di Enrico Monticolo e disposto le operazioni di riconteggio di tutte le schede contenute nei seggi 1-2-3 delle ultime elezioni comunali di Torviscosa. Per conoscere il nome del nuovo sindaco del comune della Snia Viscosa bisognerà attendere il pronunciamento di un Tribunale.

La vicenda si era incagliata sul numero dei voti che risultavano pari fra i due candidati sindaco, Turco e Monticolo: 544.

In virtù di una norma elettorale del Fvg, in caso di parità di voti, la vittoria viene assegnata al sindaco più giovane. Tuttavia durante le operazioni di spoglio di lunedì 4 ottobre al seggio numero 1 era accaduto qualcosa di strano dopo che sul sito della regione era stata data la vittoria di Monticolo per 4 voti su Turco. Appena si è diffusa la notizia, alcune persone hanno notato un via vai di persone sospetto fra il parcheggio del palazzetto dello sport e il seggio incriminato. Tant’è che alcuni minuti dopo veniva data la notizia del pareggio.

Un esito che non ha scoraggiato Monticolo il quale ha subito annunciato il ricorso al Tar. E così è avvenuto. Oggi la sentenza che la “sospesa” giunta Turco non voleva accettare.

A questo punto sarà la Corte dei conti a stabilire per quale motivo un’amministrazione oggetto di verifica dei voti da parte di un Tribunale Amministrativo, abbia impegnato circa 4.000 euri pubblici per pagare l’avvocato Filippo Pesce per resistere contro il ricorso di Enrico Monticolo.

In attesa del riconteggio, la giunta di Marco Turco è politicamente “sospesa”. Stesso discorso vale per la vice Maria Concetta Mosanghini, gli assessori Fabio Scapolo, Chiara Bedon e Davide Mischis.