Delinea. Multe salate per i colossi Google e Apple. L’Antitrust bastona.

L’Antitrust sanziona i colossi Google e Apple per complessivi 20 milioni di euro

Entrambe le multinazionali, secondo la motivazione, hanno omesso informazioni rilevanti ai danni dei consumatori, utilizzandone i dati sensibili per promuovere prodotti e servizi, ma senza specificarne in modo chiaro il trattamento durante la fase di attivazione degli account; laddove l’utente non presti il consenso, gli sarebbe consentita la disattivazione delle opzioni solo mediante una complessa e non immediata procedura.

By Delinea