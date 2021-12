BonificaElettorale Exxx…Polzive!!! Clocchiatti riconfermata presidente. Vice presidenti il manzanese Daniele Macorig e Venier Romano

Il risultato della composizione della nuova deputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana espresso oggi a Buttrio, mette in evidenza la certificazione plastica che il peso politico del Medio Friuli e in particolare del Codroipese è pari a zero. A bilanciare l’assetto, altrimenti rivolto a Nord Est della provincia (il Manzanese e Pagnacco), è stato eletto vice presidente in quota Consorzio, il decano degli amministratori, Venier Romano da Villaorba di Basiliano. Il rappresentante dei comuni è l’assessore di Manzano Daniele Macorig, segretario del consigliere regionale Giuseppe Sibau. Il nuovo organo politico avrà il compito di occuparsi dei fondi del Pnrr dove la Regione ha destinato circa 175 milioni di euri. Uno schiaffo doloroso cui gli animatori del Polo Civico riuniti l’altra sera nel resort dell’imprenditore Luciano Facchini, dovranno con urgenza rimediare.

Rosanna Clocchiatti è stata riconfermata presidente con 48 voti su 49 votanti. I tre eletti resteranno in carica per 5 anni. Compenso 48mila euri/anno per la presidente e 19mila annui per i due vice: Venier Romano e Macorig. E’ stata rinnovata anche la deputazione del Consorzio composta da 12 eletti: 9 in quota Consorzio e 3 dei comuni. La pesatura, anche in questo caso, è tutta rivolta al manzanese e alla bassa friulana: Tiziano Venturini da Buttrio e Palmina Mian di Ruda. Due esponenti di centrosinistra scelti dall’entourage di ZaninMtf per bilanciare la vice presidenza di Macorig. E qui il veleno sta sulla coda. Il manzanese potrebbe tradire, in accordo con Igor Treleani, il consigliere regionale Sibau e puntare le fiches elettorali del 2023 su ZaninMtf. La campagna elettorale di sta scaldando.

I 9 eletti del Consorzio sono:

Andrea Businaro, Luca Candotto, Guivanni Giavedoni, Daniele Giovanatto, Valter Masotti, Venier Romano, Rosanna Clocchiatti, Giorgio Pasti e Carlo Feresin.