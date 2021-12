BurrascaUdine Exxx…Polzive!!! La svolta storica dei leghisti Fontanini-Laudicina asfaltata dalla Soprintendente Bonomi: Davano concessioni senza autorizzazioni. A rischio le attività commerciali del centro.

I contratti di locazione che le attività commerciali hanno stipulato con il comune di Udine su locali vincolati dalla soprintendenza, potrebbero essere nulli.

Nel novembre del 2019 l’assessore Laudicina aveva aggiornato lo schema attuativo da applicare nel caso di concessioni d’uso di beni demaniali destinati ad attività commerciali. L’assessora ribadiva in consiglio comunale che, la sua sarebbe stata una svolta storica per la città e in favore delle attività commerciali. Oggi la soprintendente Bonomi fa chiarezza e mette in evidenza la superficialità del responsabile di servizio Damiano Scapin e dell’assessora Laudicina. Sono a rischio tutte le concessioni rinnovate sotto questa maggioranza che si trovano inserite nel vincolo dei beni storici.

Problematica la situazione anche per i nuovi bandi che il comune aveva perfezionato e assegnato quali Piccolo Bar e Bar Savio. Gli uffici della Soprintendenza contestano al comune che “qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale, questa deve essere autorizzata dai competenti organi del Ministero della Cultura“. Chiarissimo, anche se l’assessora, prendendo a prestito lo stile Fontanini accusa le amministrazioni precedenti. Nulla di più falso.

Simonetta Bonomi, con perfidia borbonica fa presente al comune che “negli archivi di questo Istituto, a Trieste, non risulta agli atti della Scrivente documentazione circa l’avvenuta richiesta di autorizzazione alla concessione o locazione del bene in parola”. Fontanini si è scordato d’inviare le richieste di autorizzazioni prima di concedere le locazioni. A Udine vi sono circa una 30ina di attività commerciali prive di autorizzazione ministeriale e l’assessora se n’è accorta solo dopo la circolare della Soprintendenza e dopo che la Spritz Time srl aveva chiesto chiarimenti alla Bonomi. Tuttavia il veleno sta sulla coda e la Soprintendenza chiede al comune di Udine di trasmettere le autorizzazioni alle concessioni in essere in particolare quelle insistenti sul Palazzo D’Aronco. E conclude osservando che “i lavori da eseguirsi sul bene dovranno essere sottoposti alla Scrivente Soprintendete dal concessionario o dal concedente in base alle prescrizioni necessarie per le autorizzazioni”. In quale locale si sono svolti dei lavori recentemente? Chi ha concesso l’autorizzazione?