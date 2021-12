PesteVeneta Exxx…Polzive!!! Loris Trabujo, astro nascente della riverniciata mala del Brenta, colpito dal Covid. Anche la compagna Sara. Saltano gli interrogatori

Nell’inchiesta sulla mala del Brenta, che vede coinvolta la pordenonese Melissa Stefanutto, non poteva mancare il virus. Il Gip del tribunale di Venezia, dopo aver rinviato l’interrogatorio di Loris Trabujo, è stato costretto a rinviare l’incontro anche con Sara Battagliarin compagna di Loris Trabujo e attualmente ai domiciliari, che è risultata positiva al tampone. Ambedue impestati. Tuttavia, attorno alla saga del Brenta emergono particolari folkloristici clamorosi: la ex moglie di Trabujo aveva fatto domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Purtroppo, il comportamento di Trabujo ha bloccato la concessione della misura alla sua ex moglie. A lei, infatti, Loris Trabujo aveva intestato parte del suo tesoretto con l’unico obiettivo di sottrarlo a eventuali mosse della magistratura. Ma di fatto impedendole di ricevere il sussidio.

All’ex moglie, che non è indagata ed è del tutto estranea alle manovre per la rinascita della Mala, Trabujo aveva intestato l’appartamento dove lui vive con la sua compagna Sara Battagliarin, in via Santorre di Santarosa a Marghera; una Volvo Xc90 e anche la Santa Chiara motoscafi, società di Trabujo, con nelle disponibilità una motonave e una licenza acquea, ha l’ex moglie come socio accomandante mentre a lui spetta quello di socio accomandatario. Scrive il giudice per le indagini preliminari Barbara Lancieri sulle intestazioni all’ex moglie che «non è ordinaria gestione tra due ex coniugi dal momento che tra i due, separati dal 2002, non corre buon sangue» tanto che «più volte» lei lo ha denunciato per delle «aggressioni subite» e i rapporti sulla gestione dei beni Trabujo li tiene «attraverso l’ex suocera», anche lei estranea all’inchiesta. «A far comprendere come quelle intestazioni siano solo a vantaggio di Trabujo – si legge a pagina 309 dell’ordinanza – lo testimonia una telefonata» tra lui e l’ex suocera quando «la donna cercava di capire per quale motivo servissero i documenti» della figlia, ed ex moglie, «per trasferire un conto corrente ma, soprattutto, perché la società dovesse essere ancora intestata anche a sua figlia». Tra le vittime predestinate dalla mala anche Mirko Voltazza, faccendiere padovano coinvolto nell’inchiesta Mose. Voltazza doveva dare 10mila euri al gruppo e per convincerlo a pagare alcuni componenti della banda volevano incendiargli l’auto. Rinunciarono per via delle telecamere.