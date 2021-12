CaligoCodroipo Exxx…Polzive!!! Il PoloCivico detta la linea per rilanciare Codroipo: Competenza e modello Draghi. Centrodestra fulminato. Spunta il nome del candidato sindaco.

E’ accaduto mercoledì scorso a Codroipo dove per la prima volta dopo mesi e mesi di paturnie pandemiche, in una riunione di natura economico-amministrativa non si è parlato di vaccini. Sono state invece invocate competenze individuali da riunire a fattor comune per costruire un modello politico da applicare nel cuore del Friuli e che rappresenta una novità assoluta in regione. Se ne fa carico il Polo Civico, formazione politica nata dalla fusione di Progetto Codroipo insieme ad Altre Prospettive. Il tavolo dei relatori era composto dall’economista Paolo Ermano, dal responsabile Ufficio Studi Confartigianato Nicola Serio, dal consigliere comunale Giorgio Turcati e dall’imprenditore Luciano Facchini. Luogo dell’incontro, l’albergo Nodo di viale Duodo.

Ha aperto i lavori il consigliere comunale di Codroipo Giacomo Trevisan del Polo Civico, mentre Nicola Serio ha tracciato un quadro economico del mandamento: 11 comuni per circa 50mila abitanti e il tipo di imprese insediate.

Paolo Ermano ha osservato come il campanilismo dei friulani sia ancora congenito e ha posto la questione di necessarie riflessioni prima di impegnare soldi dei contribuenti per realizzare opere pubbliche. Servono? L’imprenditore Facchini ha esaltato le capacità imprenditoriali del codroipese le cui eccellenze sono inespresse. Il potenziale delle Frecce Tricolori e di Villa Manin stanno lì a dimostrarlo. Dal canto suo il consigliere Turcati ha calato il carico di briscola ed ha alzato il sipario sul quadruvio: E’ necessario attivare un percorso di condivisione con altri comuni per aggiornare le idee e restituire a Codroipo il ruolo di facilitatore.

Da questi interventi si capisce come il centrosinistra sia consapevole di poter dare le carte alle prossime amministrative. In questo senso, la prospettiva non è priva di fondamento, anzi, viene certificata dalla presenza di una folta rappresentanza di esponenti del centrodestra locale quali: Cesarino Toso, Bozzini, Thierry Snaidero, Castellani e Bertolini. Ha fatto la sua comparsa anche l’assessore Graziano Ganzit. Numerosa la presenza, com’è ovvio, dei teorici del modello Draghi codroipese: Boem, Tonutti, Nardini, Ferrajoli, Banelli, Minardi, Canciani, Asquini, Soramel, Comisso e molti altri. Poco prima dell’incontro c’è stato un fitto conciliabolo fra l’aspirante candidato sindaco e un noto esponente del centro destra del Medio Friuli. Le batterie delle ambasciate sono al lavoro.