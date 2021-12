FreedomDordolo Exxx…Polzive!!! Dordolo come Morisi. L’ultimo bossiano friulano convince il giudice: Revocata la custodia in carcere, cadono tutte le accuse

Per il giudice, dopo che Luca Dordolo è stato interrogato ieri a Treviso, vi sarebbero molti dubbi sulle accuse, pertanto è stato scarcerato. Era rimasto in carcere tre giorni. Il gip: dubbi sull’accusa di truffa.

Luca Dordolo, udinese e militante bossiano era accusato di concorso in truffa e di aver convertito denaro illecito in criptovalute. L’ex leghista era rimasto coinvolto in un un giro di finte aste su immobili di pregio e autovetture organizzato dal molisano Manuel Miele già noto alle forze dell’ordine.

La sua liberazione è stata disposta d’ufficio non appena terminato l’interrogatorio. «Alle fonti di prova valutate in sede di applicazione della misura cautelare – si legge nel provvedimento di revoca della misura cautelare notificato ieri pomeriggio alla casa circondariale di Treviso – è sopraggiunto altro elemento che impone una rivalutazione del quadro indiziario».