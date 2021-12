GeloNatalizio Exxx…Polzive!!! Inaugurato il Natale a Lignano. Sbrego con Latisana. Bufera sulla Comunità di Riviera. Bibione presenta i ricavi delle tasse di soggiorno. Mistero in Friuli

E’ stata inaugurata ieri a Lignano Sabbiadoro l’edizione più costosa delle festività natalizie in Alto Adriatico. Si parla di oltre 350mila euri per un mese di luminarie riservate a pochissime persone. A Bibione, Natale addobbato e dedicato ai bambini, sono stati spesi circa 180mila euri. La metà. Tuttavia, quella che doveva essere la festa inaugurale di serenità e pace, si è rivelata un’occasione di profonde fratture emerse nella Riviera Friulana. Sono quelle venute fuori in questi giorni rispetto all’elezione del presidente della Comunità di Riviera. E’ stato eletto Andrea De Nicolò, sindaco di Precenicco che ha ottenuto 9 voti a favore, compreso quello di Lignano. Chi si è messo contro questa scelta è stato il sindaco di Latisana Lanfranco Sette che aveva proposto un anno di transizione. Suggerimento bocciato. E qui si apre la clamorosa frattura tra Fratelli d’Italia e il centrodestra rivierasco che invece con Carlino, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella ha votato a favore del sindaco di Precenicco. Latisana, Rivignano-Teor e Ronchis si sono opposti e hanno provocato uno sbrego politico che potrebbe avere conseguenze decisive nella fase pre elettorale lignanese. Come si vede in foto, i protagonisti che assistono alla tagliatura del nastro sono i due aspiranti a succedere a Fanotto: Brini e Rodeano. Appena davanti, la facilitatrice della vittoria di Sette a Latisana, Maddalena Spagnolo, Lega. Nessun amministratore della zona. Un segnale chiaro della tensione che si respira nella bassa friulana e che l’atmosfera natalizia lignanese non è riuscita ad attenuare.

Rispetto all’esosità dei costi delle luminarie “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, oltre ai 330 mila euri certificati dal progetto della Lisagest, pare che siano stati aggiunti ulteriori fondi. Per converso a Bibione, che ha già pubblicato i dati delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno per il periodo maggio-agosto 2021 (3milioni 400mila euri), il costo dello “XMAS Village 2021” dedicato ai bimbi non ha superato i 180mila euri.