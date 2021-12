È morto oggi a Gorizia Demetrio Volcic, giornalista, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre. Dagli schermi televisivi per tanti anni ha raccontato agli italiani il mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca. Ex direttore del Tg1, era stato anche senatore ed europarlamentare.