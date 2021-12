NoVaxNoSex Exxx…Polzive!!! I MalatidiFiga friulani in testacoda: Per 30 giorni niente trombate con chi è stato impestato. Le autorità sanitarie consigliano la masturbazione. Video porcello.

Le circolari e le raccomandazioni diffuse in questi giorni sul rischio trasmissione covid, per i trapanatori friulani, sono drammatiche. Fermo restando che l’igiene resta la prima arma per diminuire al minimo il rischio di trasmissione, è consigliato evitare rapporti sessuali con persone, anche con le quali si hanno rapporti stabili, che presentino sintomi riferibili o sospetti per Covid-19 o che siano positive all’infezione. Le autorità sanitarie sostengono che l’unica attività sessuale che evita il contagio è la masturbazione. Maschile e femminile. Sono consigliati i sex toys che devono essere disinfettati accuratamente prima e dopo l’uso. In ogni caso, la notizia drammatica è quella che quando il partner sessuale ha avuto la malattia, è bene evitare i rapporti in presenza di sintomi e in ogni caso per trenta giorni dopo la loro comparsa. Solo il preservativo può ridurre il contagio.

Le più comuni pratiche sessuali sono sconsigliate nel periodo di quarantena e nel sospetto di malattia. Considerando che la distanza personale è una delle precauzioni più importanti per limitare le possibilità di contagio si può capire come la sessualità (che è caratterizzata dal contatto stretto tra le persone) possa essere molto difficile durante il periodo epidemico. Probabilmente però è solo questione di buon senso.

Un consiglio è quello di evitare, se possibile, le posizioni che comportano vicinanza del volto dei partner e, sempre se desiderato, indossare una mascherina (c’è chi indossa il dispositivo di protezione durante i rapporti intimi come “gioco sessuale”). In ogni caso una breve lesson sul masturbamento è quella che appare in video.