CugineDolomiti Exxx…Polzive!!! A Forni di Sotto (Ud) c’è il Mago Corrado. Rispunta la Dolomiti Sport per lo sgombero della neve. La stessa che ha vinto l’appalto di 900mila euri per una strada.

Il Mago Corrado (sindaco Coradazzi) lo aveva annunciato pomposamente sulle pagine dei giornali: A causa delle polemiche sui costi quadruplicati dello spazzamento neve affidati alla ditta Dolomiti Sport, imparentati col sindaco, nessuna impresa vuole più partecipare ai bandi. Detto, fatto. Ma alla prima neve apparsa sul centro dolomitico di 600 anime, come per incanto, sono spuntate le ruspe della ditta che si era impermalosita per le critiche. Ci sono o non ci sono le imprese? In realtà la gara dell’ottobre scorso era andata deserta, ma per Mago Corrado il deserto era diventato un’opportunità. Il sindaco ha indetto subito una nuova gara di appalto mediante trattativa diretta che gli ha consentito di affidare alla ditta dei cugini della Dolomiti Sport Srl di Forni di Sotto (UD), il servizio annuale di “Sgombero della neve e spargimento sale dalle vie e dalle piazze comunali per la stagione invernale 2021-2022”. Per ora, il corrispettivo provvisorio è di € 25.000,00. Sulla base dei riscontri delle stagioni precedenti, l’importo è destinato a salire. Lo scorso anno raggiunse circa 80 mila euri. Affidamenti diretti. Tuttavia il Mago-Corrado ha esteso le sue influenze anche nel campo di altri lavori. Un anno fa, il responsabile del settore, sindaco Coradazzi (vedi protocollo dolomitico giacchè il responsabile del servizio è il sindaco stesso, come da prassi fornese, Sopra e Sotto dove a Forni di Sopra Marco Lenna presiede la giunta, delibera e si autoaffida i lavori come Responsabile del settore tecnico), imparentato con l’impresa, affidava i lavori di “realizzazione della viabilità forestale di fondovalle e di collegamento tra località f.lli Crovares e f.lli Tens in Comune di Forni di Sotto” alla ditta Dolomiti Sport Srl. La stessa dello sgombero della neve. In questo caso l’importo però è di circa 850mila€. Magie natalizie nella latrina carnica.