MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! La Carnia inaugura giostra dei rimborsi spese per agli amministratori di Comunità. I frignoni ingrumano anche quelle dei comuni. Si astengono Preone, Villa Santina e Arta Terme.

Il presidente di una Comunità se è anche sindaco può raggiungere la cifra-monstre di circa 5.000 euri-mese.

I fondi dell’Europa invece di utilizzarli per investimenti e creare nuovi posti di lavoro vengono impiegati per gonfiare le pance degli amministratori. Odiare il Friuli.

Ingrumano come forsennati. Sindaci e assessori comunali friulani rendono grazie al duo leghista Roberti-Fedriga per questo bendiddio.Hanno frignato per i compensi ma adesso stappano lo spumante.

Mentre le bollette aumentano e gli accademici friulani – Paolo Ermano ieri sera a Codroipo – invocano uno sfoltimento dell’ordinamento amministrativo e una riduzione dei comuni, la Comunità Montana della Carnia coglie al volo la recente delibera della giunta Fedriga per intascare il fisso dei rimborsi spese. Oltre alle mesate stellari di 3.910€ a favore del Presidente De Crignis e di 1.180€ a favore dei componenti del Comitato esecutivo (Claudio Coradazzi, Francesco Brollo, Daniele Ariis, Manuele Ferrari, Adelia Candotti, Coriglio Zanier e Luigi Paglione), gli amministratori intascano un rimborso forfetario mensile di spese viaggio pari a un importo massimo di € 400,00 mensili per il Presidente e di € 200,00 mensili per i componenti del comitato esecutivo. Significa che il presidente tira una mesata complessiva di 4.310 euri/mese e i 7 componenti 1.380 euri/mese. La mangiatoia però non è finita e rappresenta una teoria di golosità clamorose. L’assessore leghista ha introdotto il rimborso “a forfait” anche per sindaco e assessori comunali. Se al presidente della Comunità della Carnia si aggiunge il rimborso a forfait assegnato per il ruolo di sindaco del suo comune (Ravascletto), De Crignis raggiunge la cifra di 4.670€/mese, mentre i 7 componenti del Comitato esecutivo raggiungono i 1.600€/mese. Per il sindaco di Tolmezzo invece, la cifra raggiunge i 1.730 euri che rinuncia in quanto la mesata da sindaco di un comune di oltre 10mila abitanti (Tolmezzo), supera di gran lunga quella di componente del comitato esecutivo: 4.850€/mese.

Stesso discorso vale per la Comunità Pedemontana del Gemonese, della Collinare, delle Dolomiti e i costosi carrozzoni ritagliati su misura per i sindaci. Le bollette aumentano per pagare i sindaci frignoni. Ecco a serve il Pnrr.

La delibera sui rimborsi è passata con 18 voti favorevoli. Si sono astenuti Luigi Gonano (Arta Terme) che ha dichiarato di non condividere la scelta dei Componenti di avvalersi di tale opportunità, Michele Benedetti (Ampezzo) e Anna Lenisa (Preone). Friuli latrina d’Italia.