UdineTenebre Exxx…Polzive!!! BlackOut natalizio a palazzo D’Aronco. Evacuati tutti i dipendenti. Le attività commerciali al buio. Fontanini in cortocircuito.

Improvviso black out stasera nel cuore di Udine. Il quadro elettrico del palazzo di Fontanini è andato in cortocircuito. La fornitura di elettricità che alimenta l’edificio dove sono sistemati gli uffici comunali e le attività commerciali è sospesa. Evacuato tutto il personale e le attività commerciali chiuse. Un danno enorme che rispecchia il temperamento dell’amministrazione Fontanini: Il buio, le tenebre e il crepuscolo del peggior sindaco di Udine. L’atmosfera natalizia macchiata dal black out comunale. E’ intervenuta una pattuglia dell’inutile polizia locale e alcuni tecnici per riparare il guasto.