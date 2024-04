TormentoMovimento Exxx…Polzive!!! Bufera atlantica sui 5 Stelle. Un caso Vannacci anche fra i grillini del Nordest per le europee: Conte impone la sconosciuta Pignedoli alla testa di lista. Il Friuli in ultima posizione fra i 15 candidati con Cesidio Antidormi. Ignorato Capozzella l’unico con un solido bagaglio di preferenze.

Dopo le votazioni on line che si sono chiuse ieri sera, la lista dei candidati alle europee del Movimento 5Stelle per la circoscrizione Italia Nord Orientale è la seguente: Pignedoli Sabrina; Biggeri Ugo; Pluda Martina; Morsiani Cinzia; Gori Paola; Ferri Maria Angela; Zattini Giacomo; Bernini Paolo; Malak Mohamad Kamel; Braghetta Stefania; Bolognesi Rada; Panza Fulvia; Nicolini Diego; Bardin Andrea; Antidormi Cesidio. I candidati imposti dal segretario Giuseppe Conte erano tre: Ugo Biggeri, Martina Pluda e l’uscente Sabrina Pignedoli di Reggio Emilia. Stante alle previsioni, la circoscrizione NordEst che aveva portato a due eletti nel 2019, difficilmente a giugno potrà eleggerne uno. Il favorito dovrebbe essere Ugo Biggeri. Serpeggiano i malumori, sulla stessa linea della Lega, anche fra il movimento di Conte. Gli iscritti e i militanti dell’area nordorientale non hanno preso bene la capolistura di Sabrina Pignedoli. Per molti, pur essendo europarlamentare uscente, è un fantasma. In 5 anni nessuno l’ha mai vista in Friuli. E’ apparsa solo recentemente a Trieste in cui ha elencato alcuni temi che non c’entrano nulla con l’area orientale. Ha parlato di Assange e del conflitto in Medio Oriente. Al tempo era stato Di Maio ad incoraggiarla per via delle sue posizioni e articoli sulla presenza di cellule mafiose in Emilia Romagna (è di Reggio Emilia). Dopo Di Maio, anche Conte ha riposto fiducia nell’emiliana. Ma c’è un altro caso che sta irritando la base del movmento ed è quello del secondo nome in lista: tal Ugo Biggeri, originario della Toscana e tra i fondatori di banca etica.

Ultimo e autocandidatosi per via del fatto che ogni regione deve avere un suo rappresentante, è Cesidio Antidormi di Codroipo. I malumori sono tangibili per via della scarsa rappresentanza territoriale espressa dalla lista e per le clamorose assenze registrate in questi anni dall’uscente. Inoltre, caso non marginale, gli iscritti sono sorpresi per il trattamento che i vertici hanno riservato a Mauro Capozzella. Esponente di notevole esperienza sul territorio e capace di raccogliere un buon numero di preferenze (circa 400 lo scorso anno alle regionali) è stato totalmente ignorato malgrado la sua esperienza e lo specchiato standig dimostrato quando era consigliere regionale del Friuli VG. Tuttavia Capozzella non sta all’angolo e si è già posto degli obiettivi ben precisi. Sarà uno dei protagonisti alle prossime elezioni comunali di Pordenone del prossimo anno.