LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini fa un dispetto a Meloni e strappa il generale discepolo di Benito a Fratelli d’Italia. Chi è più ricinello fra Lega e Fratelli? Cisint: “Coloro che lottano per la libertà sono i benvenuti”.

Lo snodo della candidatura di un generale con mesate da urlo, aspettative, Tfr spaziale ed elogio al Benito del ventennio sta tutto in quella sua dichiarazione di qualche giorno fa: “Mussolini era uno statista” (virgolettato). Per i BenitoRemix, aver sbolognato a Salvini l’ingombrante militare è un colpo di fortuna. Da oggi nessuno potrà accusare Fratelli d’Italia di avere scheletri del’900 nell’armadio e potrà essere riconosciuta come forza politica europea, occidentale, laica e liberale. Diversa invece l’involuzione che ha impresso Salvini al partito fondato dal povero Bossi con l’arruolamento del militare. Uno che dichiara che “Mussolini era uno statista” marca di ricino l’intera storia della Lega. Tafazzi non avrebbe saputo fare di meglio. E infatti, il povero Fedriga, che non sa più come fare per smarcarsi da Dreosto-Cisint e Salvini è stato costretto a fare ricorso a un artifizio “territoriale” per giustificare il suo No al militare (“Voterò un candidato del territorio”). Furbo quanto basta ma la Lega in Friuli è timbrata Salvini, Dreosto e Cisint. Fedriga può fare il presidente della regione fino a quando lo decide il segretario. E infatti la Cisint, che non aspetta altro che arrivare a Bruxelles per regolare i conti coi leghisti da salotto friulani a proposito di Vannacci ribadisce: “Penso che tutti coloro che hanno voglia di lottare per la libertà per il valore del nostro paese, sono i benvenuti”. La Lega è in rivolta. Il riconoscimento per il remix del ventennio stavolta va a loro.