StracciDiVannacci Exxx…Polzive!!! Il caso del militare candidato agita la maggioranza Fvg: la cazzata di Salvini costerà cara ai partiti della coalizone. Alle amministrative Forza Italia e Benito Remix stanno alla larga dalla Lega. Resa dei conti dopo il 9 giugno.

«Salvini ha fatto una cazzata. Vedremo i risultati dopo le europee ma a livello di maggioranza regionale, dopo il voto dell’8-9 giugno, ci sarà un grande ribaltone a Trieste. Il problema – secondo un esponente di Fratelli d’Italia – è che la Lega fa parte della coalizione e, pur andando alle europee con il sistema proporzionale ovvero ognuno per sé, è pur sempre un alleato nostro e di Forza Italia. L’uscita oscurantista di ieri, “Mussolini era uno statista; Classi separate per i disabili; Sono contrario all’aborto, non credo sia un diritto”, rischia di stampare un’etichetta codina a tutto il centrodestra friulano». Macigni. In realtà, il polverone sollevato a livello nazionale sul nome del militare candidato alle europee con la Lega, ha mandato in fibrillazione l’alleanza. E le amministrative lo dimostrano. In molti comuni nessuno cerca la Lega. E’ una zavorra che rischia di far sprofondare l’alleanza negli abissi dell’oscurantismo. Ma che cazzata ha fatto Salvini?