TonyBeffe Exxx…Polzive!!! Il caso del rapper che offende le puledre invitato a un evento contro la violenza di genere, finisce in consiglio regionale. Giulia Massolino interroga l’assessore sull’ospite del “Tomorrow Today Festival” di Trieste. Promoturismo impegna 80mila euri. Chiesto il ritiro del finanziamento. Di cosa parlano i testi di “Tony”?

Nel decreto di Promoturismo (firmato dall’ex direttore Bravo) in cui viene autorizzato l’impegno di spesa di 80mila euri per l’edizione 2024 di “Tomorrow Today Festival” in programma a Trieste il 15 settembre, si legge che «il progetto consiste in un sistema che si basa sulle necessità di stimolare le persone nella ricerca di una stabilità psicofisica, sviluppando una maggiore consapevolezza interiore e nello sviluppo di competenze tecniche di vario genere». In realtà non si capisce cosa c’entri il rapper Tony Effe con questi principi. I suoi testi sono allucinanti: “Fai capire che sei tutta porca da come lo tieni”. Oppure: “Copro la mia pu…ana di gioielli“. Il festival è scappato di mano agli organizzatori e, dopo il polverone di ieri, il caso arriva anche nell’aula del consiglio regionale con un’interrogazione a risposta immediata presentata oggi, come si legge in una nota del gruppo consiliare, dalla consigliera del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Giulia Massolino, che vedrà risposta nella seduta del 19 settembre. Afferma Massolino: «Paradossale la situazione venutasi a creare: è come chiamare un colosso del fast food per un evento sull’alimentazione responsabile – commenta la consigliera di opposizione -. La violenza dei testi del rapper è agghiacciante, e il fatto che fondi pubblici siano stati usati per l’organizzazione del concerto nel contesto di un evento per giovani il cui focus è la violenza di genere è semplicemente inaccettabile. Chiediamo dunque alla Regione se non intenda ritirare il finanziamento». L’esponente del “Patto per l’Autonomia” conclude: «Ci sarebbe poi da capire se gli enti finanziatori abbiano o meno letto il programma presentato dagli organizzatori perché nella delibera di Promoturismo, la società che ha ideato il festival propone attività decisamente singolari per promuovere il tema della violenza di genere, come dei corsi di autodifesa dedicati esclusivamente ‘alle femmine’ e gare di corsa e staffette dedicati ‘ai maschi’». Ma il lato curioso della vicenda è quello che gli organizzatori hanno reso noto che si esibiranno “artisti emergenti della regione, sia cantanti che dj, che verranno selezionati attraverso delle preselezioni”. Selezionati.