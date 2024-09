RiccardiPetardi Exxx…Polzive!!! Per l’assessore alla sanità si apre l’apocalisse in Asugi. Scadalose misure economiche in favore dei medici triestini rispetto a quelli di Monfalcone-Gorizia. UilFpl, Cimo e Anaao proclamano lo stato di agitazione. Oggi vertice infuocato a Palmanova con l’assessore.

Non c’è pace per la sanità Fvg. Sempre più nella bufera dal Timavo al Livenza. E, a giudicare dai rimbalzi che giungono da Monfalcone, le prospettive non promettono nulla di buono. Agli annunci a orologeria dei potentati regionali, le sigle sindacali rispondono con i fatti relativamente allo stato di disagio cui si trovano i medici. Il caso dell’azienda sanitaria giuliano isontina è apocalittico. UilFpl, Cimo e Anaao ricordano: «Ci troviamo di fronte a un divario di trattamento economico dei medici di Trieste rispetto a quelli di Monfalcone e Gorizia vergognoso». Gli stipendi parlano chiaro: 1.837 euro ai medici in area triestina, 1.476 ai medici in area isontina e per i dirigenti medici 2.598 in area triestina e 2.486 in area isontina. L’assurda ed ingiustificata generosità verso Trieste è lampante. Dai documenti contabili reperibili in amministrazione trasparente risulta che un primario (Lucangelo) del reparto di rianimazione di Cattinara (area Trieste) ha ricevuto un milione di euri di finanziamento per migliorare le sedute operatorie e non si è visto nessun progresso. La chirurgia del Cattinara (Trieste-Nembo2) continua a ricevere fondi regionali per abbattimento e “pulizia” liste d’attesa e i risultati non si vedono. Spiegate le ragioni dello sconcerto dei medici dell’area isontina che ora hanno dato mandato alle tre sigle sindacali (ieri in assemblea al San Polo) di inviare un ultimatum all’azienda diretta da Poggiana per sospendere il decreto che lede gli interessi di tutti i lavoratori e dare il via a una raccolta firme contro le sanguisughe triestine che mungono le casse della regione fin che possono ma che i risultati non si vedono. Monfalcone produce, Trieste spreme. Ma al peggio non c’è mai fine e, per ripianare le differenze stipendiali, l’azienda sanitaria giuliano isontina ha deciso di utilizzare i fondi ex-rar, ovvero quelli delle risorse aggiuntive regionali. Un errore colossale che i sindacati UilFpl, Cimo e Annao-Assomed contestano e respingono senza appello. Stefano Bressan segretario generale UilFpl osserva: «Asugi sta utilizzando risorse che erano già in possesso dell’azienda che servivano per andare a pagare progettualità al personale della dirigenza medica. Sia ben chiaro che per equiparare il fondo dei risultati è necessario che la Regione stanzi risorse fresche per il personale della dirigenza medico e sanitaria che per evitare la paurosa emorragia di professionisti che fuggono verso il privato e ha i peggiori stipendi e tutta Europa». A rafforzare la tesi delle tre sigle sindacali rispetto alle “disattenzioni” dell’azienda di Poggiana rispetto a Monfalcone e generosa con Trieste, non va dimenticato la drammatica situazione cui versa il pronto soccorso della città dei cantieri: a fronte di 45mila accessi, fra 118, PS e medicina d’urgenza, sono impiegati 14 medici; 35 infermieri e 20 oss. Trieste invece, a fronte di 60mila accessi per la maggior parte “codici bianchi” utili a far salire l’asticella, nella sola struttura del 118 sono impiegati 45 infermieri; 38 autisti di ambulanze; 25 oss e 7 anestesisti (tolti alle sale operatorie). La struttura degli anestesisti è diretta dal dottor Peratoner il doppio lavorista in distacco che morde l’asfalto nottetempo a bordo delle vetture di servizio dalla centrale triestina a quella della “Croce” cui è affezionato. la dirigenza medica e sanitaria di Asugi ha dato mandato ai rappresentanti delle tre sigle sindacali UilFpl, Cimo e Anaao di dare un “Ultimatum” all’azienda nel sospendere il decreto che lede vergognosaamente gli interessi di tutti i lavoratori. E’ apocalisse. Non a caso fra poche ore l’assessore Riccardi ha convocato un vertice d’urgenza a Palmanova con i sindacati. Apocalisse.