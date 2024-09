AltiAppalti Exxx…Polzive!!! Il Consorzio Nazionale Servizi si aggiudica l’appalto dei servizi dei musei civici di Trieste. Bocciata la “Neuro&Promos” dell’assessore Bini. Il piazzista Facchini annuncia ricorsi. La Spa di Udine speculava sulla pelle dei lavoratori: paghe da fame ai dipendenti che tiravano 5 euri/ora.

Il Consorzio Nazionale Servizi di Bologna (CNS) si è aggiudicato l’appalto indetto dal comune di Trieste per i servizi di assistenza al pubblico dei musei civici. Valore 18milioni e mezzo, durata tre anni rinnovabili. Per l’aggiudicazione della gara è stato determinante il risultato della prima selezione che riguardava l’offerta tecnica cui il Cns è risultato imbattibile e che permetteva l’accesso alla seconda fase, quella dell’offerta economica. Va detto che il bando servizi attribuiva un valore di 85 punti all’offerta tecnica e 15 a quella economica. La Euro&Promos era stata esclusa già dalla prima selezione tecnica. I ribassi per la selezione economica sono stati registrati dell’1,25% per CNS pari a 6milioni 338 mila euri; Dussmann service ha proposto 6milioni 413 mila e 5milioni 905 mila per la Cooperativa “Le Macchine Celibi”. Escluse le altre. Entro il termine del 09.08.2024 erano risultate inserite a sistema 6 offerte provenienti dai seguenti soggetti:

1. CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop di Bologna con le consorziate: Guarnerio di Udine e Cristoforo di Pontassieve (Fi).

2. R.T.I. Dussmann Service Srl di Milano con Aditus Srl di Torino.

3. Euro&Promos Spa di Udine.

4. Le Macchine Celibi Soc Cooperativa Impresa sociale di Bologna.

5. R.T.I. Società Cooperativa Cultturale di Venezia con La Collina cooperativa di Trieste e La.Se. Cooperativa Sociale di Trieste.

6. Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl di Trieste. La ricostruzione delle contestazioni alla spa udinese che aveva vinto l’appalto precedente, inizia dal 28 maggio 2021 quando era stato stipulato tra il Comune di Trieste e la società Euro&Promos FM S.p.A. il contratto di accordo avente ad oggetto servizi di sorveglianza, biglietteria, bookshop e assistenza al pubblico per i musei e le sedi espositive del Comune di Trieste. Dato atto che l’appalto in essere era in scadenza al 14 giugno 2024 e che non sussistevano i presupposti per il rinnovo si è resa necessaria l’indizione di una procedura per l’individuazione del nuovo fornitore. I servizi forniti dalla “Neuro&Promos spa” erano stati molto complicati per via delle continue proteste dei dipendenti che si lamentavano per le paghe da fame che ricevevano (vedi foto): 600 euri/mese. L’appalto, è emerso, era stato vinto dalla spa udinese grazie a ribassi ingiustificati che avevano portato un dumping salariale ai danni dei lavoratori coinvolti, utilizzando contratti non adeguati. Ma la ditta di Udine non ci sta e Luciano Facchini, area manager e piazzista di fiducia dell’assessore Bini, ha promesso battaglia: “Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti che trasmetteremo ai nostri legali e decidere se intraprendere o meno un’azione legale”. Nel frattempo incombe l’incubo della mozione sul conflitto d’interessi dell’assessore regionale e dirigente di Neuro&Promos, Sergio Bini. A breve verrà discussa in consiglio regionale.