MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! C’è speranza per i trombati alle elezioni: arriva alla camera la proposta di legge del centrodestra Fvg per reintrodurre le province, il poltronificio intermedio da 7.000 euri/mese al presidente. Appuntamento il 27 settembre.

A fine mese in Veneto si voterà per le province di Treviso, Rovigo e Vicenza. Non essendo prevista l’elezione di primo grado, voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali. In Friuli invece, vecchio pallino del centrodestra, si vuole reintrodurre le province con l’elezione diretta che implica la formazione dell’intera struttura governativa: Presidente, assessori e consiglieri. Una pletora di amministratori che finalmente vedrà soddisfatta la golosità, ben retribuita (al presidente 7mila euri; assessori 3.400), di un riparo dopo un lungo periodo di digiuno imposto da Serracchiani. L’iter per mettere in piedi l’inutile greppia inizierà il prossimo 27 settembre quando alla camera scivolerà sui banchi dei deputati la proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia relativa alle modifiche dello Statuto speciale della Regione con il quale si vogliono reintrodurre gli enti di area vasta. Notare l’artifizio lessicale: area vasta. I proponenti si vergognano anche di dare il suo vero nome a un ente intermedio che non potrà che scimmiottare le vecchie province. Si chiamerà distretto? dipartimento? mandamento? area vasta? nulla cambia rispetto a ciò che hanno in testa gli scienziati friulani: poltrone per trombati. Il ritorno all’ente intermedio per produrre “sistemazioni”. Gli affamati hanno fretta, vorrebbero andare al voto già dal prossimo anno ma l’iter è molto lungo, prevede un doppio passaggio fra camera e senato. Pazienza consoliamoci col Vate: Settembre… è tempo di crustare (verbo friulano della 1a).